Главы МИД Южной Кореи и Японии обсудили подготовку к межкорейскому саммиту

ТОКИО, 30 мар — РИА Новости . Глава МИД Японии Таро Коно и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к межкорейскому саммиту, ядерную проблему КНДР , а также двустороннее сотрудничество.

"Министр Кан объяснила результаты межкорейских переговоров на высоком уровне (состоявшихся 29 марта) и подчеркнула важность сотрудничества для успешного проведения межкорейского саммита. Министр Коно поблагодарил министра Кан за разъяснения и подчеркнул, что намерен тесно взаимодействовать для успешного проведения саммита", — говорится в сообщении южнокорейского МИД.

По итогам состоявшейся в четверг встречи Южная Корея и КНДР договорились провести переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына 27 апреля. Место проведения — пункт переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.