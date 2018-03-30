Ещё
Главы МИД Южной Кореи и Японии обсудили подготовку к межкорейскому саммиту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главы МИД Южной Кореи и Японии обсудили подготовку к межкорейскому саммиту 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Мария Фролова
ТОКИО, 30 мар — РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к межкорейскому саммиту, ядерную проблему КНДР, а также двустороннее сотрудничество.
"Министр Кан объяснила результаты межкорейских переговоров на высоком уровне (состоявшихся 29 марта) и подчеркнула важность сотрудничества для успешного проведения межкорейского саммита. Министр Коно поблагодарил министра Кан за разъяснения и подчеркнул, что намерен тесно взаимодействовать для успешного проведения саммита", — говорится в сообщении южнокорейского МИД.
По итогам состоявшейся в четверг встречи Южная Корея и КНДР договорились провести переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына 27 апреля. Место проведения — пункт переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.
На фоне подготовки к межкорейским переговорам ранее на этой неделе лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.
РИА Новости: последние новости
Глава Нацбанка Казахстана попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости Казахстан запретит любые виды майнинга криптовалют, заявил глава Нацбанка Посол Палестины удивлен, что Израиль опасается протестующих палестинцев
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена641
Россия начала высылать западных дипломатов93
Россия вышлет украинских дипломатов38
Ответ России обидел США15
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»188
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение