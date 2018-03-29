21-25 мая в Москве пройдет ведущее событие года в области блокчейн-технологий и криптовалют — Russian blockchain week 2018.

Краснодар . 29 марта — Новая Кубань. На мероприятии выступят более 70 топовых экспертов, которые шаг за шагом расскажут обо всех возможностях применения технологии, реальных кейсах и, конечно же, ответят на один из основных вопросов: какие именно новые возможности открывает технология бизнесу и частным лицам.

Соорганизатор конференции Ассоциация ФинТех: http://fintechru.org/

Russian blockchain week 2018 состоит из нескольких частей:

1. Конференция

2. Выставка Blockchain & Crypto Expo

3. Криптокласс РЭУ им. Плеханова

4. Блокчейн-хакатон

5. Мастер-классы

6. Afterparty

На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.

Среди спикеров конференции:

Dr. Mattia L. Rattaggi — Комитет по регуляторной политике, Crypto Valley

Dinis Guarda — CEO Ztudium, основатель Blockimpact, основатель intelligenthq.com Благирев Алексей — Управляющий директор фонда ВЭБ — Инновации, рукоодитель проекта по развитию R3/Corda в СНГ Элина Сидоренко — Профессор, руководитель рабочей группы по оценке рисков оборота криптовалюты Госдумы РФ

Дженнифер Трелевич — Исполнительный директор S7 TechLab

Александр Бородич — Основатель блокчейн платформы Universa

Максим Азрильян — Главный технический архитектор Альфа-Банк

и другие…

6 типов мероприятий в течение недели на одной площадке:

1. Вводный курс: обучающий семинар «Криптокласс» по технологии блокчейн и криптовалютам от РЭУ им. Плеханова

2. Конференция: более 70 докладов от топовых спикеров России и мира. Конференция проходит в 5 параллельных потоков по различным тематическим направлениям. Приходите на конференцию и выбирайте те доклады, которые будут наиболее интересны для Вас.

Главные темы RBW:

Криптовалюты: инвестиции и трейдинг

Блокчейн для бизнеса

ICO Блокчейн-разработка: инновации и тренды

Финансовые технологии

Юридическая практика

Майнинг и оборудование

Питчи проектов

3. Выставка Blockchain & Crypto Expo: 100+ представителей блокчейн индустрии.

4. Мастер-классы: формат обучения на реальных кейсах от носителей знаний. Интенсивное 2-x часовое погружение в отдельные темы с практикой от практиков. Темы мастер-классов:

Разработка смарт-контрактов

Арбитраж между биржами для трейдеров

Разбор технологий ТОП-20 монет.

5. Хакатон: десятки талантливых разработчиков сразятся за денежный приз и признание сообщества в крупнейшем блокчейн-хакатоне в СНГ.

Темы хакатона:

Blockchain-решения для бизнеса

Безопасность на blockchain

Платежи

Кроссчейн

Логистические решения

6. Afterparty: новые связи, знания, знакомства и обсуждение проектов в неформальной обстановке.

Что даст вам участие в конференции?

— Разберетесь в новой технологии и перспективах ее применения.

Что такое блокчейн? Как работают криптовалюты? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.

— Увидите прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.

Поймете, как блокчейн и криптовалюты могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов, уже использующих эту технологию.

— Зарядитесь новыми идеями для бизнеса и инвестиций.

На инвестициях в криптовалюты зарабатывают десятки тысяч долларов, не выходя из своего дома, майнеры получают пассивный ежедневный доход, корпорации запускают новые направления, а небольшие стартап-команды привлекают миллионы на свои проекты в течение нескольких месяцев.

— Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.

Участники конференции — ядро аудитории, заинтересованное передовыми технологиями и развитием бизнес-проектов. Максимальная концентрация блокчейн-сообщества России.

Подать заявку на участие, получить более подробную информацию о конференции, ее спикерах и программе можно на официальном сайте: https://goo.gl/9Zrvr9 или по телефону +7 (499) 404-17-03.

Официальная страница мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/blockchainweek/