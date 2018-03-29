Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. На мероприятии выступят более 70 топовых экспертов, которые шаг за шагом расскажут обо всех возможностях применения технологии, реальных кейсах и, конечно же, ответят на один из основных вопросов: какие именно новые возможности открывает технология бизнесу и частным лицам.
Соорганизатор конференции Ассоциация ФинТех: http://fintechru.org/
Russian blockchain week 2018 состоит из нескольких частей:
1. Конференция
2. Выставка Blockchain & Crypto Expo
3. Криптокласс РЭУ им. Плеханова
4. Блокчейн-хакатон
5. Мастер-классы
6. Afterparty
На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.
Среди спикеров конференции:
Сергей Солонин — CEO Ассоциация финансовых технологий, CEO и основатель QIWI
Dr. Mattia L. Rattaggi — Комитет по регуляторной политике, Crypto Valley
Илия Димитров — Омбудсмен по цифровой экономике
Dinis Guarda — CEO Ztudium, основатель Blockimpact, основатель intelligenthq.com Благирев Алексей — Управляющий директор фонда ВЭБ — Инновации, рукоодитель проекта по развитию R3/Corda в СНГ Элина Сидоренко — Профессор, руководитель рабочей группы по оценке рисков оборота криптовалюты Госдумы РФ
Дженнифер Трелевич — Исполнительный директор S7 TechLab
Александр Бородич — Основатель блокчейн платформы Universa
Павел Новиков — Директор центра финансовых технологий. Фонд Сколково
Максим Азрильян — Главный технический архитектор Альфа-Банк
и другие…
6 типов мероприятий в течение недели на одной площадке:
1. Вводный курс: обучающий семинар «Криптокласс» по технологии блокчейн и криптовалютам от РЭУ им. Плеханова
2. Конференция: более 70 докладов от топовых спикеров России и мира. Конференция проходит в 5 параллельных потоков по различным тематическим направлениям. Приходите на конференцию и выбирайте те доклады, которые будут наиболее интересны для Вас.
Главные темы RBW:
Криптовалюты: инвестиции и трейдинг
Блокчейн для бизнеса
ICO Блокчейн-разработка: инновации и тренды
Финансовые технологии
Юридическая практика
Майнинг и оборудование
Питчи проектов
3. Выставка Blockchain & Crypto Expo: 100+ представителей блокчейн индустрии.
4. Мастер-классы: формат обучения на реальных кейсах от носителей знаний. Интенсивное 2-x часовое погружение в отдельные темы с практикой от практиков. Темы мастер-классов:
Разработка смарт-контрактов
Арбитраж между биржами для трейдеров
Разбор технологий ТОП-20 монет.
5. Хакатон: десятки талантливых разработчиков сразятся за денежный приз и признание сообщества в крупнейшем блокчейн-хакатоне в СНГ.
Темы хакатона:
Blockchain-решения для бизнеса
Безопасность на blockchain
Платежи
Кроссчейн
Логистические решения
6. Afterparty: новые связи, знания, знакомства и обсуждение проектов в неформальной обстановке.
Что даст вам участие в конференции?
— Разберетесь в новой технологии и перспективах ее применения.
Что такое блокчейн? Как работают криптовалюты? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.
— Увидите прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.
Поймете, как блокчейн и криптовалюты могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов, уже использующих эту технологию.
— Зарядитесь новыми идеями для бизнеса и инвестиций.
На инвестициях в криптовалюты зарабатывают десятки тысяч долларов, не выходя из своего дома, майнеры получают пассивный ежедневный доход, корпорации запускают новые направления, а небольшие стартап-команды привлекают миллионы на свои проекты в течение нескольких месяцев.
— Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.
Участники конференции — ядро аудитории, заинтересованное передовыми технологиями и развитием бизнес-проектов. Максимальная концентрация блокчейн-сообщества России.
Подать заявку на участие, получить более подробную информацию о конференции, ее спикерах и программе можно на официальном сайте: https://goo.gl/9Zrvr9 или по телефону +7 (499) 404-17-03.
Официальная страница мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/blockchainweek/