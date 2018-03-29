Минфин оценил возможный запрет на продажу евробондов России в лондонском Сити

Возможный запрет на продажу российских ценных бумаг в лондонском Сити негативно отразится не только на резидентах, но и на иностранных инвесторах. Такое заявление сделал замминистра финансов Алексей Моисеев 29 марта. Накануне британские СМИ сообщили, что премьер-министр Тереза Мэй согласилась рассмотреть вопрос о прекращении реализации гособлигаций России на фондовом рынке Соединённого Королевства . В среде аналитиков пока не сформировалась единая оценка вероятных последствий новых финансовых ограничений. Воплотится ли в жизнь намерение британских властей — в материале RT. В Минфине считают, что возможный запрет Великобритании на продажу российских долговых бумаг в Лондоне окажет негативное влияние как на нерезидентов, так и на внутренних инвесторов.

«Это будет очень плохо не только для нас, но и для иностранных инвесторов. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать», — цитирует ТАСС заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Так российское министерство отреагировало на публикацию в газете The Guardian . Накануне со ссылкой на собственные источники она распространила информацию о согласии британского премьер-министра Терезы Мэй рассмотреть возможность запрета на продажу гособлигаций России на британском фондовом рынке.

Издание не проводит прямую связь вероятного запрета на торговлю долговыми бумагами в Сити с обострением внешнеполитической ситуации на фоне отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В газете сообщается, что всё дело заключается в одном эпизоде, связанном с организацией выпуска ценных бумаг. Так, в феврале клиринговые палаты лондонской биржи (организации по услугам взаимозачёта) помогли организовать выпуск суверенных евробондов на $4 млрд одному российскому банку, который находится под санкциями. Любопытно, что из этого выпуска около половины бумаг приобрели лондонские инвесторы.

Примечательно также, что рынок фактически не отреагировал на информацию о возможном закрытии доступа российским бумагам в Сити, при этом опрошенные RT эксперты говорят о росте тревожности в брокерской среде Лондона. Впрочем, нервозность на бирже больше связана с обострением геополитической ситуации в целом, нежели с ситуативными новостями. Однако аналитики пока не сформировали единого мнения относительно реальности запрета.

«Пока эту информацию распространила газета, официального заявления мы не слышали. Может быть, потом и опровергнут. Даже если такой вопрос рассматривается, ситуация может повториться один в один как в США . Там Минфин рассматривал вопрос введения санкций против инвесторов, покупающих российские ценные бумаги. Однако они отказались и санкции не были введены. Здесь, я думаю, ситуация так же закончится», — отметила в разговоре с RT заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова

Между тем в британском парламенте настроены решительно. На прошлой неделе глава комитета палаты общин по международным делам Том Тугендхат трижды поднимал вопрос о необходимости залатать законодательные лазейки, которые позволяют российским банкам под санкциями работать с фондовым рынком. Парламентарий также предложил лишить ведущие клиринговые компании Европы права работать с гособлигациями России. Эксперты The Guardian уверены, что такое решение сделало бы российские бонды практически нереализуемыми на вторичном рынке. Кроме того, такой запрет вызвал бы массу препятствий для инвесторов из США и Европы.

Иван Родионов. «У меня такое ощущение, что запрет может быть введён, хотя это против всяческих правил. С другой стороны, понятно, что Лондон — не единственное место, где торгуются наши долговые бумаги. Понятно также, что риск, связанный с этими бумагами, имеется, ликвидность их упадёт, характеристики российского долга ухудшатся. В любом случае это будет отрицательный момент. То, что в размещении участвовал банк, находящийся под санкциями, — недоработка лондонских финансовых институтов. Если это случилось, надо наказывать того, кто разрешил участвовать банку в такого рода операциях. Возможности по введению санкций постоянно могут расширяться. Пока истерия не стихнет, можно ждать чего угодно», — пояснил RT профессор Высшей школы экономики

Эксперт также напомнил о так называемом иранском случае, когда большинство стран мира и крупнейшие международные организации наложили многолетние санкции на Тегеран с полным перекрытием доступа на мировой финансовый рынок.

«Но в случае с Ираном санкции полностью поддержала ООН , а сейчас с высылкой дипломатов вполне можно обойтись и без этой организации. Лондон может ввести такой запрет, а союзники это поддержат. Это, конечно, очень неприятная ситуация», — резюмировал Родионов.

Однако Наталья Мильчакова подчеркнула, что, как и в случае с угрозами санкций на госдолг России со стороны США, пострадать могут и британские инвесторы. «У нерезидентов может быть недополученная прибыль либо убытки, и тогда им придётся сбрасывать облигации. И, если возникнет обвал на рынке гособлигаций, это чревато судебными исками, а в развитых странах физлицо или институциональный инвестор в суде против органов власти имеют шанс на выигрыш», — заключила эксперт.

Согласно новым данным российского Центробанка, за последние шесть лет доля нерезидентов в российском госдолге достигла рекордного уровня — 33,9%.