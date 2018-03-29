Бонд, российский бонд. Решится ли Лондон запретить операции с облигациями РФ?

В минувшем месяце клиринговые палаты Сити помогли подсанкционным российским банкам выпустить евробонды на 4 млрд долларов для финансирования госдолга России . Об этом британскому правительству сообщил комитет палаты общин по международным делам. В Вестминстере предложили закрыть лазейку в законодательстве, поскольку, по мнению парламентария, «главное слабое место России — это зависимость от иностранных инвестиций». Однако это едва ли подкосит российскую экономику, считает гендиректор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин.

Станислав Машагин генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» «Ежели вдруг так случится, что на лондонском рынке российские компании не смогут занимать, то этот долговой рынок переместится по российской бумаге в Азию, прежде всего в Гонконг . Какого-то великого ущерба не будет, но будет задержка, и крайне неудобно эмитентам переходить на другие площадки обслуживаться. Московская биржа также ждет клиентов, поэтому, мне кажется, в ближайшее время там принципиальных изменений не будет, а для крупнейших компаний всегда есть замена в виде синдицированных клубных кредитов, которые могут заменить размещение».

При этом в Вестминстере предлагают не ограничиваться только запретом на торговлю российскими бондами в Сити. Как один из вариантов предлагается распространить меры на ключевые западные клиринговые палаты, такие как Euroclear и Clearstream.

По мнению главы комитета палаты общин по международным делам Тома Тугендхата, это сделало бы российские бонды почти нереализуемыми на вторичном рынке и удерживало бы западных инвесторов от их покупки. О реалистичности такого сценария рассуждает председатель совета директоров Компании «Сафмар — финансовые инвестиции» Олег Вьюгин

Олег Вьюгин председатель совета директоров компании «Сафмар» «Пока это угроза — ну, скорее угроза, чем реальные действия. Потому что, во-первых, Euroclear находится под бельгийской юрисдикцией. Не факт, что так легко согласится бельгийское правительство такие вещи делать. Они довольно-таки независимые. Ведь это действительно реально неприятная вещь, болезненная, сродни некой маленькой войны. Как отключение SWIFT, только помягче. Не факт, что это состоится, но это угроза».

Евгений Коган управляющий директор компании «Московские партнеры» «Дело в том, что под эти бонды даются, как известно, очень большие и серьезные кредиты. Можно получить, опять же, хороший кризис, когда вдруг весь этот эскалатор, все это обеспечение станет непонятно сколько стоить. Автоматически случатся проблемы у большого количества финансовых институтов и у их клиентов, и может пойти очень серьезная цепная реакция. Знаете, тут тот случай, когда можно произнести знаменитую фразу: „Ибо не ведаем, что творим“. Наши долги держат и англичане, и американцы, и европейцы. Тронешь все это — посыпется очень многое. Поэтому я думаю, что умные люди из Сити, а в Англии все-таки достаточно умных людей, объяснят политикам, что горячиться надо в меру».