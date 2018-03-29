В Щукине стартовала акция «Поможем подготовиться к школьному балу!»

В Щукине стартовала акция «Поможем подготовиться к школьному балу!»" hspace="5" vspace="5" border="0" align="left" alt="В Щукине стартовала акция «Поможем подготовиться к школьному балу!»" width="0" height="0" />В Щукине стартовала благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу!». Пункт приема нарядов для выпускников из малообеспеченных семей открылся на улице Маршала Рыбалко, д. 9.

— На территории нашего округа открылись семь пунктов, которые будут работать до 27 апреля. Для девушек можно принести вечерние платья, юбки, блузки, а для юношей — костюмы, смокинги, пиджаки, брюки, рубашки, галстуки и бабочки. Также всегда пользуются спросом обувь, бижутерия и другие красивые аксессуары, — рассказала специалист Управления соцзащиты населения СЗАО Карина Чулец.

Вещи будут переданы выпускникам из многодетных семей, семей со скромным достатком, детям-сиротам и детям, находящимся на попечении.

В Щукине пункт работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45. Дополнительная информация по телефону 8 (495) 491-23-00. (ео)