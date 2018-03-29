«Ростелеком» предлагает тамбовцам видеонаблюдение в «Умном доме»

Для действующих и новых пользователей домашнего интернета от «Ростелекома» компания предлагает акцию «Видео за 300 рублей», которая продлится до конца мая 2018 года. Участники акции могут подключить сервис «Видеонаблюдение» и в течение двух лет пользоваться семидневным архивом видеозаписей всего за 300 рублей в месяц.

«Часто бывают ситуации, когда нам необходимо дистанционно приглядеть за домом. Например, уезжая на дачу, хочется быть спокойным, что в квартиру никто не залез. «Ростелеком» позволяет при небольших затратах организовать видеонаблюдение в доме, квартире или офисе. Проверить, дома ли ребёнок, всё ли хорошо у пожилых родителей и не шалит ли домашний питомец можно из любой точки мира в режиме онлайн или в архиве в удобное для вас время».

Комплекс обеспечения услуги видеонаблюдения включает в себя клиентскую камеру, облачную платформу обработки видео и мобильное приложение c WEB-интерфейсом. Записи с камер транслируются онлайн, а также хранятся в архиве на серверах «Ростелекома».

По условиям акции «Видео за 300 рублей» камера предоставляется в рассрочку. Если клиент приобретает камеру за полную стоимость — 4990 рублей, то в течение первого года услуга видеонаблюдения будет бесплатной, а на весь второй год — 300 рублей в месяц. По окончании действия акции абоненты могут перейти на любой из действующих тарифов.

Узнать полные условия акции можно в любом Центре продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.