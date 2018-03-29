Уверенность потребителей Британии выросла в марте 

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Потребительская уверенность в Британии в марте выросла до самого высокого уровня за 10 месяцев, согласно опросу, который подчеркнул, что потребители получили выгоду от снижения инфляции и договоренности о переходном периоде по Brexit, передает Reuters.
EPA/ANDY RAIN
Основной показатель доверия потребителей, который составляет исследовательская фирма GfK для Европейской комиссии, вырос до -7 по сравнению с -10 в феврале. Средний прогноз опрошенных Reuters экономистов предполагал, что показатель останется на уровне -10. "Перспектива роста заработной платы, наконец, опережает снижение инфляции, высокий уровень занятости с низкими процентными ставками, и, наконец, некоторое движение на фронте Brexit, похоже, укрепило настроения", — сказал Джо Статон, руководитель отдела инноваций Великобритании в GfK. Премьер-министр Британии Тереза Мэй в этом месяце смогла достичь договоренности о сохранении доступа к единому рынку Евросоюза без изменений в течение 21 месяца после выхода из состава ЕС в марте следующего года. Этот политический прорыв сопровождался экономическими данными, свидетельствующими о том, что зработная плата продолжила увеличиваться, а инфлция, которая росла после решенияо Brexit в июне 2016 года, — сокращаться. Тем не менее, показатель доверия потребителей GfK остался на отрицательной территории, где он оказался в начале 2016 года, а еще одно исследование, опубликованное в четверг, показало, что домашние хозяйства в марте стали немного более пессимистичными. Компания по опросу общественного мнения YouGov сообщила, что ее индекс снизился на один пункт до 107,7 пункта, что является первым падением с ноября, хотя домохозяйства сообщили об улучшении своих финансов.