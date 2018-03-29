Статистика за февраль по расходам и доходам американцев оправдала прогнозы

Investing.com − Статданные, опубликованные в четверг, указали на стабильный рост расходов и доходов американцев в прошлом месяце.

Расходы населения США в феврале увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны, как и ожидалось. В январе расходы также выросли на 0,2%. Доходы американцев выросли на 0,4%, что также совпало с прогнозом и с показателем прошлого месяца.

Индекс цен личных потребительских расходов PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, увеличился на 1,6% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ожиданиями экспертов.

С учетом волатильных продуктов питания и энергетических компонентов индекс PCE вырос на 0,2% в месячном выражении и на 1,8% в годовом выражении, причем последний показатель немного превысил прогноз (+1,7%).

Аналитики говорят, что потребители, скорее всего, взяли перерыв после каникул. Тем не менее, расходы оставались вполне устойчивыми, чему частично способствуют недавно принятые сокращения налогов.

«Замедление расходов указывает на нормальное снижение активности после праздников. Инвесторы должны ожидать сильного скачка в марте перед Пасхой», − считает главный экономист компании RSM Джо Браселас. Национальная федерация розничной торговли (NRF) США прогнозирует, что расходы американских покупателей на праздник Пасхи останутся близко к историческому максимуму. В частности, в этом году американцы потратят на праздник в совокупности $18,2 млрд, что является вторым по величине показателем после рекордных $18,4 млрд в 2017 году, свидетельствуют результаты ежегодного опроса NRF и Prosper Insights & Analytics.

Доллар продолжил торговаться на отрицательной территории по отношению к другим валютам после выхода данных. По состоянию на 16:25 МСК фьючерс на индекс доллара США снизился на 0,1% до отметки 89,65.

Другой отчет (от Министерства труда США) показал, что на прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 12 тыс., с пересмотренных 227 тысяч до 215 тысяч.

В целом данные мало повлияли на ожидания относительно темпов повышения ставок Федерального резерва. ФРС подняла ставки на прошлой неделе, оставив неизменным прогноз о трех повышениях в этом году.