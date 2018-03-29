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В США выставили на продажу ВАЗ-2101 за 10 тысяч долларов
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В США выставили на продажу ВАЗ-2101 за 10 тысяч долларов 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Житель Маналапана, штат Нью-Джерси, выставил на продажу Lada 1200S 1986 года — экспортный вариант ВАЗ-21013. Автомобиль с пробегом 44 862 километра оценен в 9999 долларов (576 тысяч рублей). На момент написание новости объявление уже удалено, но оно сохранилось на сайте Jalopnik.
В описании указано, что машина находится в прекрасном состоянии и полностью исправна. Экспортный вариант «копейки» оснащен 1,2-литровой карбюраторной рядной «четверкой» мощностью 63 лошадиные силы и 87 Нм крутящего момента. Коробка передач — четырехступенчатая «механика».
По словам владельца, автомобиль привлекает массу внимания. К нему часто подходят незнакомые люди и рассказывают, что на родине в их семье тоже была такая машина.
В конце ноября прошлого года в Голливуде выставили на продажу «Ниву» образца 1980 года. У машины заменены все элементы подвесками и перекрашен кузов. Цена — 7,6 тысячи долларов (около 452 тысяч рублей по текущему курсу).
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