В США выставили на продажу ВАЗ-2101 за 10 тысяч долларов

Житель Маналапана, штат Нью-Джерси, выставил на продажу Lada 1200S 1986 года — экспортный вариант ВАЗ-21013. Автомобиль с пробегом 44 862 километра оценен в 9999 долларов (576 тысяч рублей). На момент написание новости объявление уже удалено, но оно сохранилось на сайте Jalopnik.

В описании указано, что машина находится в прекрасном состоянии и полностью исправна. Экспортный вариант «копейки» оснащен 1,2-литровой карбюраторной рядной «четверкой» мощностью 63 лошадиные силы и 87 Нм крутящего момента. Коробка передач — четырехступенчатая «механика».

По словам владельца, автомобиль привлекает массу внимания. К нему часто подходят незнакомые люди и рассказывают, что на родине в их семье тоже была такая машина.