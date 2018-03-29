Кнот призвал ЕЦБ завершить количественное смягчение

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Мир больше не нуждается в «экстраординарном» монетарном стимулировании, считает член совета управляющих Европейского центрального банка Клаас Кнот. Он заявил, что ЕЦБ должен сыграть свою роль, завершив программу скупки облигаций после сентября, пишет Bloomberg.

Член совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот. Фото: EPA/ILVY NJIOKIKTJIEN

"Главным приоритетом является нормализация денежно-кредитной политики и укрепление экономического и валютного союза", — сказал Кнот, который также возглавляет Центральный банк Нидерландов, представляя годовой отчет банка в Амстердаме. Кнот предупредил, что слишком большое промедление с нормализацией политики грозит навредить экономике. "Нынешняя политика поощряет чрезмерное накопление долгов, поддерживает компании-зомби и тем самым подрывает рост производительности", — подчеркнул он. Член совета управляющих отметил, что баланс ЕЦБ может оставаться завышенным в течение многих лет, учитывая намерение реинвестировать поступления от погашения облигаций, приобретенных в рамках количественного смягчения (QE). "Есть смысл посмотреть на США, которые с точки зрения цикла денежно-кредитной политики опережают ЕЦБ примерно на три-четыре года, и там период реинвестирования длится около трех-четырех лет, — сказал Кнот. — В целом сворачивание этих нетрадиционных инструментов легко может продолжаться в течение большей части десятилетия". ЕЦБ будет совершать ежемесячные покупки активов на €30 млрд как минимум до конца сентября 2018 года. Большинство экономистов ожидают, что покупки сократятся до нуля в IV квартале, а повышение процентной ставки произойдет примерно через шесть месяцев после этого.

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