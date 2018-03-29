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В парке «Ветеран» Хорошево-Мневников проведут экологическую акцию
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В парке «Ветеран» Хорошево-Мневников проведут экологическую акцию 

Управа района Хорошево-Мневники 48 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В парке «Ветеран» Хорошево-Мневников 19 апреля пройдет экологическая акция «Сохраним первоцветы живыми», посвященная Дню подснежника.
— В рамках мероприятия пройдет беседа, посвященная первоцветам Серебряного бора. Посетители узнают, почему эти растения так рано расцветают и что происходит с ними летом, а также смогут задать свои вопросы, — сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Начало акции в 13.00. Добраться до парка «Ветеран» можно от станции метро «Полежаевская» на 21 троллейбусе до конечной остановки «Берег Москвы-реки». Дополнительная информация по телефону 8 (499) 199-01-10. (ео)
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