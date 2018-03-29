Глава Федеральной антимонопольной службы России считает криптовалюты похожими на фишки казино 

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сегодня заявил, что рынок криптовалют вряд ли должен подлежать регулированию со стороны его ведомства, поскольку очень напоминает игорный бизнес.
Он отметил, что «есть такие вещи, которые находятся вне системы». В частности, игорный бизнес вообще не подлежит антимонопольной защите. Криптовалютные же операции, по его мнению, «примерно то же самое». Артемьев подчеркнул, что ФАС ждет по этому поводу разъяснений Центрального банка России.