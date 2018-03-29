Ещё
Глава Федеральной антимонопольной службы России считает криптовалюты похожими на фишки казино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Юлия Скрипаль пошла на поправку
Юлия Скрипаль пошла на поправку

Глава Федеральной антимонопольной службы России считает криптовалюты похожими на фишки казино 

Интересант 55 минут назад
Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сегодня заявил, что рынок криптовалют вряд ли должен подлежать регулированию со стороны его ведомства, поскольку очень напоминает игорный бизнес.
Он отметил, что «есть такие вещи, которые находятся вне системы». В частности, игорный бизнес вообще не подлежит антимонопольной защите. Криптовалютные же операции, по его мнению, «примерно то же самое». Артемьев подчеркнул, что ФАС ждет по этому поводу разъяснений Центрального банка России.
Интересант: последние новости
Правительство РФ отправило в Думу законопроект о запрете валютных ценников в российских морских портах «Бентли» приговоренного к 13 годам колонии экс-губернатора Хорошавина повторно выставили на торги. Победитель прошлого аукциона неожиданно отказался выкупать это авто В Кемерово найдены живыми трое из списка пропавших без вести в «Зимней вишне»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну288
Украина дала ответ по выдаче пранкера161
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово113
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов33
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми82
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение