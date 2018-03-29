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Центр «Гелиос» скорбит вместе с кемеровчанами
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Центр «Гелиос» скорбит вместе с кемеровчанами 

Вестник Бутова 57 минут назад
Фото: Вестник Бутова
В среду, 28 марта, в России был день всеобщего траура в связи со страшными событиями в Кемерове. Наш Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос» также не остался равнодушным к горю кемеровчан.
В отделении дневного пребывания детей и подростков филиала «Северное Бутово» была проведена акция в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне». Юные участники акции нарисовали памятный плакат и почтили память погибших минутой молчания.
Финалом акции стало мероприятие «Школа безопасности», в ходе которого с ребятами провели профилактическую беседу о правилах пожарной безопасности и о поведении в условиях чрезвычайной ситуации.
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