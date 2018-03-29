Центр «Гелиос» скорбит вместе с кемеровчанами

В среду, 28 марта, в России был день всеобщего траура в связи со страшными событиями в Кемерове . Наш Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос» также не остался равнодушным к горю кемеровчан.

В отделении дневного пребывания детей и подростков филиала «Северное Бутово» была проведена акция в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне». Юные участники акции нарисовали памятный плакат и почтили память погибших минутой молчания.

Финалом акции стало мероприятие «Школа безопасности», в ходе которого с ребятами провели профилактическую беседу о правилах пожарной безопасности и о поведении в условиях чрезвычайной ситуации.