В законодательстве о криптовалютах может появиться понятие цифровых активов

В законодательстве о криптовалютах может появиться понятие цифровых активов, которое будет включать в себя цифровые финансовые активы и цифровые деньги, сообщил RNS в кулуарах Столыпинского форума председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков

"Сейчас в разных законопроектах есть разные понятия: цифровые финансовые активы, цифровые деньги. Я думаю, что они могут трансформироваться в общее понятие — цифровые активы. И то, и другое будет частью цифровых активов", — сказал Аксаков.

По его словам, понятие цифровые деньги, которое фигурирует в поправках в Гражданский кодекс, может исчезнуть из правового поля.

"Чтобы не возникало путаницы, я думаю, цифровые деньги исчезнут из закона", — отметил депутат.