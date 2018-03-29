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В законодательстве о криптовалютах может появиться понятие цифровых активов
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Юлия Скрипаль пошла на поправку

В законодательстве о криптовалютах может появиться понятие цифровых активов 

Rambler News Service 1 час назад
В законодательстве о криптовалютах может появиться понятие цифровых активов, которое будет включать в себя цифровые финансовые активы и цифровые деньги, сообщил RNS в кулуарах Столыпинского форума председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
"Сейчас в разных законопроектах есть разные понятия: цифровые финансовые активы, цифровые деньги. Я думаю, что они могут трансформироваться в общее понятие — цифровые активы. И то, и другое будет частью цифровых активов", — сказал Аксаков.
По его словам, понятие цифровые деньги, которое фигурирует в поправках в Гражданский кодекс, может исчезнуть из правового поля.
"Чтобы не возникало путаницы, я думаю, цифровые деньги исчезнут из закона", — отметил депутат.
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