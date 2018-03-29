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Артемьев: ФАС не позволит «Мегафону» занять больше 50% рынка
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Артемьев: ФАС не позволит «Мегафону» занять больше 50% рынка 

Rambler News Service 57 минут назад
Федеральная антимонопольная служба не позволит «Мегафону» занять более 50% рынка в результате сделки по покупке «Связного», сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
«Это вертикальная интеграция, это всегда сложный для нас момент, быстро их не проанализируешь. Если компания, которая оказывает услуги по мобильной телефонии покупает магазины по продаже, то у них сразу двойная рыночная сеть возникает. Больше половины рынка закон запрещает, они не получат. Мы посчитаем долю рынка во всех регионах. Если где-то будет 50, то потребуем продать эти салоны, где их доля будет более 50% как у ритейлера», — сообщил журналистам Артемьев.
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