Артемьев: ФАС не позволит «Мегафону» занять больше 50% рынка

«Это вертикальная интеграция, это всегда сложный для нас момент, быстро их не проанализируешь. Если компания, которая оказывает услуги по мобильной телефонии покупает магазины по продаже, то у них сразу двойная рыночная сеть возникает. Больше половины рынка закон запрещает, они не получат. Мы посчитаем долю рынка во всех регионах. Если где-то будет 50, то потребуем продать эти салоны, где их доля будет более 50% как у ритейлера», — сообщил журналистам Артемьев.