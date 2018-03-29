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Глава ФАС сравнил криптовалюты с игорным бизнесом
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Глава ФАС сравнил криптовалюты с игорным бизнесом 

Rambler News Service 1 час назад
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России не уверен, что рынок криптовалют должен подлежать антимонопольному регулированию, сравнив криптовалюты с игорным бизнесом. Об этом он заявил журналистам.
«Все, что касается криптовалют… Есть такие вещи, которые находятся вне системы. К примеру, мы не считаем, что игорный бизнес подлежит антимонопольной защите вообще… Для меня это примерно то же самое. Я не вполне уверен, что это не такая же история, как и с игорным бизнесом», — сказал он.
Артемьев добавил, что ведомство определится с позицией по этому вопросу после комментариев ЦБ.
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