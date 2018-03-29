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ФАС получила информацию от ОНФ о возможном сговоре фармпредприятий в Краснодарском крае
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ФАС получила информацию от ОНФ о возможном сговоре фармпредприятий в Краснодарском крае 

Прайм 34 минуты назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила информацию от Общероссийского народного фронта (ОНФ) о возможном сговоре фармпредприятий в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Информация поступила, проводим проверки", — сказали в ФАС.
Ранее в четверг пресс-служба ОНФ сообщила, что движение выявило в Краснодарском крае сговор четырех фармацевтических предприятий на монопольную поставку лекарств в медучреждения, на которой они уже заработали почти 36 миллиардов рублей.
Речь идет о четырех организациях: «Фармсервис», «Фармцентр», «Севастопольфармация» и ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация». По утверждению ОНФ, с 2012 года они заключили 59,398 тысячи контрактов на поставку фармпродукции (в основном, лекарств) в медучреждения края на сумму 35,9 миллиарда рублей.
Со ссылкой на координатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетта в ОНФ заявили, что предприятия якобы договорились удерживать цену на торгах на одном уровне.
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