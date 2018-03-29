ФАС получила информацию от ОНФ о возможном сговоре фармпредприятий в Краснодарском крае

"Информация поступила, проводим проверки", — сказали в ФАС.

Ранее в четверг пресс-служба ОНФ сообщила, что движение выявило в Краснодарском крае сговор четырех фармацевтических предприятий на монопольную поставку лекарств в медучреждения, на которой они уже заработали почти 36 миллиардов рублей.

Речь идет о четырех организациях: «Фармсервис», «Фармцентр», «Севастопольфармация» и ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация». По утверждению ОНФ, с 2012 года они заключили 59,398 тысячи контрактов на поставку фармпродукции (в основном, лекарств) в медучреждения края на сумму 35,9 миллиарда рублей.