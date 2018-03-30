ООН провело самое масштабное расширение санкций против КНДР 

В список юридических и физических лиц, которые работают с КНДР вопреки введенному ранее санкционному режиму, по предложению США вошли 21 компания, 27 судов и один предприниматель, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство США при ООН.
Агентство отмечает, что такое расширение санкций стало самым масштабным за все время, пока действуют ограничения в отношении Пхеньяна. В данном случае эти меры направлены на пресечение закупок и продаж нефти и угля по морю. Конечной же целью является лишение государства средств для продолжения реализации ракетно-ядерной программы.
"Одобрение этого исторического санкционного списка является ясным сигналом о единстве международного сообщества в его усилиях по оказанию максимального давления на северокорейский режим", — заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
Отметим, что расширение санкций совпало с потеплением отношений между США, Южной Кореей и КНДР и на фоне обсуждения возможной встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Впрочем, известно, что предложение американского министерства финансов на рассмотрение Совбеза ООН поступило еще в феврале.