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ООН провело самое масштабное расширение санкций против КНДР
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ООН провело самое масштабное расширение санкций против КНДР 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
В список юридических и физических лиц, которые работают с КНДР вопреки введенному ранее санкционному режиму, по предложению США вошли 21 компания, 27 судов и один предприниматель, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство США при ООН.
Агентство отмечает, что такое расширение санкций стало самым масштабным за все время, пока действуют ограничения в отношении Пхеньяна. В данном случае эти меры направлены на пресечение закупок и продаж нефти и угля по морю. Конечной же целью является лишение государства средств для продолжения реализации ракетно-ядерной программы.
"Одобрение этого исторического санкционного списка является ясным сигналом о единстве международного сообщества в его усилиях по оказанию максимального давления на северокорейский режим", — заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
Отметим, что расширение санкций совпало с потеплением отношений между США, Южной Кореей и КНДР и на фоне обсуждения возможной встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Впрочем, известно, что предложение американского министерства финансов на рассмотрение Совбеза ООН поступило еще в феврале.
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