Заявки по безработице в США на минимуме с 1973 года

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика». Количество заявок на пособие по безработице в США неожиданно сократилось до минимума с января 1973 года, отражая ужесточение рынка труда, сообщает Bloomberg

Фото: EPA/ANDREW GOMBERT

Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. и составило 215 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США. Согласно пересмотренным данным неделей ранее было подано 227 тыс. заявок, а не 229 тыс., как сообщалось ранее. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок на 1 тыс. с ранее объявленного уровня до 230 тыс. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось с 225 тыс. до 224,5 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 17 марта, увеличилось на 35 тыс. до 1,87 млн человек. Количество заявок менее 300 тыс. считается признаком сильного рынка труда. Американские работодатели не спешат увольнять сотрудников в условиях дефицита квалифицированных кадров. Рынок труда США приближается к полной занятости. Как сообщали «Вести. Экономика», по данным Министерства труда США, число рабочих мест в экономике в феврале увеличилось на 313 тыс. При этом рост средней почасовой оплаты труда замедлился до 2,6% в годовом выражении.