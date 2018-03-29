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Акция по сбору продуктов для малоимущих пройдет в Орехово‑Зуеве 30 марта
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Акция по сбору продуктов для малоимущих пройдет в Орехово‑Зуеве 30 марта 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Центра социального обслуживания населения в Орехово-Зуеве 30 марта проведут благотворительную акцию «Добрая покупка» в торговом центре «Капитолий», собранные товары передадут малоимущим, сообщил официальный представитель администрации городского округа.
«Акция «Добрая покупка» в ТЦ «Капитолий» приурочена к предстоящему празднованию светлого Христова Воскресенья и направлена на поддержку малообеспеченных, одиноких граждан пожилого возраста, инвалидов, а также людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Приглашаем всех жителей города присоединиться к благотворительному флешмобу 30 марта. Время проведения — с 15:00 до 19:00», — сказал представитель администрации.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, любой желающий сможет приобрести товары первой необходимости и передать их тем, кто в этом остро нуждается.
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