Акция по сбору продуктов для малоимущих пройдет в Орехово‑Зуеве 30 марта

Сотрудники Центра социального обслуживания населения в Орехово-Зуеве 30 марта проведут благотворительную акцию «Добрая покупка» в торговом центре «Капитолий», собранные товары передадут малоимущим, сообщил официальный представитель администрации городского округа.

«Акция «Добрая покупка» в ТЦ «Капитолий» приурочена к предстоящему празднованию светлого Христова Воскресенья и направлена на поддержку малообеспеченных, одиноких граждан пожилого возраста, инвалидов, а также людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Приглашаем всех жителей города присоединиться к благотворительному флешмобу 30 марта. Время проведения — с 15:00 до 19:00», — сказал представитель администрации.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, любой желающий сможет приобрести товары первой необходимости и передать их тем, кто в этом остро нуждается.