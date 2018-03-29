Акция «Солнечные дети» прошла в Некрасовке

В среду, 21 марта, в первом отделении школы № 2089 района Некрасовка для обучающихся третьих и четвертых классов состоялись тематические программы в рамках акции «Солнечные дети».

Программу дополнили вокальные и хореографические композиции в исполнении вокального ансамбля «Мелодия» (педагог — Пченушай О. М.) и танцевально-спортивного клуба «Фламинго», при участии обучающихся 2 «В» класса, под руководством Брагина Н. В. Финальную песню, призывающую идти дорогой добра, исполнили все зрители мероприятия. (вт)