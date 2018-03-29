Ещё
Первый МФЦ для иностранных инвесторов откроется на Кубани в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый МФЦ для иностранных инвесторов откроется на Кубани в апреле 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый в России специальный многофункциональный центр по предоставлению услуг для иностранных инвесторов, заработает в Краснодарском крае уже в апреле, сообщил в четверг замгубернатора региона Василий Швец.
"В апреле в Краснодаре заработает первый в России специальный многофункциональный центр для иностранных инвесторов. Он будет предоставлять для наших зарубежных партнеров полный спектр всевозможных сервисов для создания бизнеса, для развития проектов в Краснодарском крае", — сказал он, представляя туристический и курортный потенциал региона в Торгово-промышленной палате РФ.
Швец уточнил, что проектные менеджеры МФЦ будут работать с иностранными клиентами как на английском, так и на других языках. Иностранные инвесторы смогут получить в центре всевозможную помощь, которая может понадобиться для открытия бизнеса в Краснодарском крае, от юридических услуг до помощи переводчиков.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе действует уже около 300 предприятий с участием капитала более чем из 30 государств.
ТАСС: последние новости
Рубль сократил рост после новостей о высылке российских дипломатов из США и стран ЕС Курс доллара на открытии торгов снизился до 57,15 рубля Челябинские мастера изготовили монету с изображением криптовалюты Gram
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово165
Юлия Скрипаль пошла на поправку158
Украина дала ответ по выдаче пранкера322
Китай готовит для США ответный удар125
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну340
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение