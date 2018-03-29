Первый МФЦ для иностранных инвесторов откроется на Кубани в апреле

"В апреле в Краснодаре заработает первый в России специальный многофункциональный центр для иностранных инвесторов. Он будет предоставлять для наших зарубежных партнеров полный спектр всевозможных сервисов для создания бизнеса, для развития проектов в Краснодарском крае", — сказал он, представляя туристический и курортный потенциал региона в Торгово-промышленной палате РФ

Швец уточнил, что проектные менеджеры МФЦ будут работать с иностранными клиентами как на английском, так и на других языках. Иностранные инвесторы смогут получить в центре всевозможную помощь, которая может понадобиться для открытия бизнеса в Краснодарском крае, от юридических услуг до помощи переводчиков.