На Кипре наблюдается бум на рынке элитной собственности

PwC отмечает, что кипрская экономика сильно зависит от сектора недвижимости, так как остров имеет один из самых высоких показателей владения в Европе, причем большинство покупателей — иностранцы. Начиная с 2014 года, доверие к кипрской экономике начало повышаться, как результат — выросло число сделок. Значительное увеличение было зафиксировано в 2016 году (рост на 43% за год) и в 2017 (24%), сообщает Cyprus Property News.

Общее количество контрактов на куплю-продажу местной собственности, поданных в Департамент земельных ресурсов и землеустройства в 2017 году, достигло восьмилетнего максимума — 8 734. Лидером в этом отношении стал Пафос (36%), далее следуют Лимассол (34%) и Ларнака (16%).

Чаще всего иностранцы покупали жилую недвижимость. В течение последних нескольких лет продажи жилья растут преимущественно за счет улучшения условий для инвесторов. Во всех районах Кипра в 2017 году наблюдался двузначный прирост таких сделок. Самый высокий — в Фамагусте (61%), далее следуют Пафос (38%) и Лимассол (33%).

PwC сообщает, что в период с 2010 до 2013 года объем продаж элитного жилья на Кипре был стабильным, в среднем составляя около 41 единицы в год. Начиная с 2014 года и после внесения изменений в законопроект об инвесторах, спрос на этот вид недвижимости постоянно растет. В 2017 году общее количество элитных жилых сделок было на 45% больше, чем 179 в 2016 году.

Наиболее популярным остается элитный рынок Лимассола — здесь заключено около 52% от общего числа сделок в 2017 году. Далее идут Пафос (36%) и Фамагуста (9%). Никосия и Ларнака — наименее активные регионы, с общим объемом сделок 3% от общего объема (8).

Согласно данным земельного кадастра, в 2017 году 66% контрактов на элитную жилую недвижимость в Лимассоле связаны с квартирами, а остаток в 34% — с виллами. Что касается Пафоса, ситуация обратная: большинство сделок здесь — в частными домами.

Спрос на недвижимость стоимостью свыше €2 миллионов также продолжает расти, во многом в результате появления новых высококачественных жилых комплексов. Хотя в целом строительный сектор на острове в последнее время замедлился.

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