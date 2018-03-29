В Малайзии военного приговорили к 197 годам тюрьмы

Малайзии военнослужащий получил 197 лет тюрьмы за присвоение государственных средств в размере 11,9 тысячи долларов США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Примечательно, что малазийский суд не ограничился сроком тюремного заключения и распорядился сверх этого наказать преступника 79 ударами палками.

По информации правоохранителей, капрал Муса Дави проходил службу в учебном центре особого назначения в штате Малакка . В ходе расследования удалось установить, что мужчина занимался изготовлением поддельных командировочных удостоверений и проездных документов.

В результате противоправной деятельности он перевел на свой счет сумму в размере 11,9 тысячи долларов. Капрал сделал это всего за несколько месяцев.

Отметим, что военнослужащий полностью признал свою вину.