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Названы города, где новостройки намного дороже вторичного жилья
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Названы города, где новостройки намного дороже вторичного жилья 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Самые дорогие новостройки по отношению к вторичному жилью продаются в Чите, говорится в сообщении портала Domofond.ru. Квадратный метр в местных новостройках на 22,4% дороже квадрата вторичной недвижимости, его цена составляет 58,8 тысячи рублей.
На втором месте Грозный, где квадратный метр в новостройках дороже вторичного жилья на 11,1% и стоит 45,5 тысячи рублей. На третьем месте Астрахань с разницей в 10,9% и стоимостью квадрата 44,5 тысячи рублей.
Четвертое место у Новокузнецка, где новостройки на 10,9% дороже вторички и стоят 38,6 тысячи рублей за квадратный метр. Замыкает пятерку Нижний Тагил, где стоимость квадратного метра 40,2 тысячи рублей на 9,2% дороже вторичного жилья.
Москва находится на девятой позиции рейтинга. Среди городов-миллиоников только в Москве, Нижнем Новгороде и Перми цены на новостройки выше, чем на вторичное жилье. В Москве разница составляет 3,5%, в Нижнем Новгороде 2,4%, в Перми — 0,3%.
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