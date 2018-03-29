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Доноры МИЭТа провели очередную молодежную акцию
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Доноры МИЭТа провели очередную молодежную акцию 

Старое Крюково 37 минут назад
Фото: Старое Крюково
В отделении трансфузиологии зеленоградской горбольницы им. М. П. Кончаловского по инициативе активной молодежи донорского движения МИЭТ прошел День донора.
По сообщению пресс-службы клиники, акция проходила при поддержке УДМСО МИЭТ и профкома в рамках второго благотворительного марафона «Достучаться до сердец», организованного Московским ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке Комитета общественных связей Москвы.
В сообщении отмечается также, что в акции приняли участие 49 человек. Из них к донации было допущено 32. Остальные по состоянию здоровья получили медотвод. Для 19 студентов нынешняя сдача кровь стала первой в жизни. Удалось пополнить запасы всех групп крови, в том числе и с отрицательным резусом, заготовлено 60 доз различных компонентов.
Все доноры получили памятные сувениры, символы донорского движения. Тем, кто впервые решился на такой благородный шаг, оформили персональную донорскую книжку.
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