Доноры МИЭТа провели очередную молодежную акцию

В отделении трансфузиологии зеленоградской горбольницы им. М. П. Кончаловского по инициативе активной молодежи донорского движения МИЭТ прошел День донора.

По сообщению пресс-службы клиники, акция проходила при поддержке УДМСО МИЭТ и профкома в рамках второго благотворительного марафона «Достучаться до сердец», организованного Московским ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке Комитета общественных связей Москвы

В сообщении отмечается также, что в акции приняли участие 49 человек. Из них к донации было допущено 32. Остальные по состоянию здоровья получили медотвод. Для 19 студентов нынешняя сдача кровь стала первой в жизни. Удалось пополнить запасы всех групп крови, в том числе и с отрицательным резусом, заготовлено 60 доз различных компонентов.

Все доноры получили памятные сувениры, символы донорского движения. Тем, кто впервые решился на такой благородный шаг, оформили персональную донорскую книжку.