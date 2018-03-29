FAANG нам больше не друг, — Павел Пахомов, руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи

Произошло это после того как появились сообщения о том, что президент Трамп планирует ввести более жесткие правила регулирования электронных продаж. Последствия появления этой информации — налицо. Одна из крупнейших мировых компаний легко и просто всего за одну торговую сессию похудела почти на 35 млрд долларов.

Так что теперь по истечению прошедшей и текущей недели пошли разговоры, что теперь уже не стоит ставить на акции FAANG. И в прессе даже появилась новая аббревиатура, которая включила в себя возможных новых фаворитов WNSSS (читается — винс!). За этими буквами скрываются следующие компании — Weibo (WB, +1,40%), NVidia (NVDA, +1,65%), ServiceNow (NOW, -1,93%), Shopify (SHOP, +0,33%) и Square (SQ, -7,19%). Что ж, посмотрим — насколько последние смогут потеснить лидеров технологического сектора?

А в целом вчерашние торги стали логичным продолжением торгов, наблюдаемых в предыдущие дни — на рынке царила такая же нервозность и неопределенность. Ну может быть волатильность была чуть поменьше, да акций, торгуемых в зеленой зоне, чуть побольше.

Лучшими вчера были акции медицинских и биотехнологических компаний, которые в среднем выросли на 0,7%. Особенно хороший спрос наблюдался в акциях компаний — производителей лекарственных препаратов. В эту категорию вошли как основные мейджоры — Pfizer (PFE, +0,83%), Merck (MRK, +2,49%) и, что особенно приятно, AbbVie (ABBV, +2,46%), так и акции ведущих компаний биотехнологического сектора, такие как Allergan (AGN, +3,33%), Celgene (CELG, +3,03%) и Biogen (BIIB, +2,51%).

Также неплохой спрос был в акциях потребительского сектора, а также выборочно — в акциях ряда финансовых компаний.

А вот акции сырьевых компаний и особенно акции независимых нефте— и газодобывающих компаний окрасились вчера в ярко красный цвет. Очень способствовали этому процессу цены на черное золото, которые стабильно ползли вниз из-за выхода данных о росте запасов черного золота.

В целом же, как уже было сказано выше, на рынке царила полная неопределенности, и, можно сказать, некоторая растерянность. Участники рынка потеряли ориентиры и внешние факторы с самых разных сторон всячески пытаются выбить почву из-под ног инвесторов. Больше всех, конечно, старается Трамп. Иногда создается впечатление, что он специально бьет по самым болевым точкам как бы испытывая их — выдержат или не выдержат. Пока хоть с трудом, но все же выдерживают. Но надолго ли хватит всем терпения и оптимизма? А то ведь может получиться так как с Теслой — держимся, держимся, а потом — раз! И под откос!

Ожидания рынка 29 марта

Сегодня — последний рабочий день перед длинными выходными, связанными с празднованием католической и протестантской пасхи. Поэтому ожидать каких-либо слишком бурных эмоций от участников рынка, наверное, не стоит. Как мы знаем, американцы не любят портить себе праздники, и поэтому вряд ли стоит ожидать хоть каких-либо сильных движений как в одну, так и в другую сторону. На рынке будут противоборствовать две основные идеи — попытка отдельных участников рынка сыграть накоротке в коррекцию к тому падению, что мы видели в последние дни, и, с другой стороны, часть трейдеров и инвесторов все же попытается закрыть позиции перед длинными выходными.

Поскольку на мировых рынках сегодня царит умеренный оптимизм, то в условиях спокойного течения торгов у быков есть все шансы взять маленький реванш за предыдущие дни. Так что общий прогноз на сегодня вполне благоприятен — спокойный небольшой повышательный тренд с достаточно равномерным ростом по всему фронту бумаг. Ну и кроме всего прочего на стороне быков будет еще играть и фактор окончания квартала — негоже в преддверии окончания отчетного периода громко хлопать дверью! Так что расслабились и готовимся к грядущим битвам. А то, что они будут в самом ближайшем будущем — никто не сомневается.