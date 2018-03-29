Стоимость вторичного жилья в Будапеште подскочила на 19% за год

Вторичные дома и квартиры в Будапеште обойдутся в среднем в $2 150 за кв. м, что на 19% дороже, чем год назад, и на 6% больше по сравнению с январем этого года. При этом средняя цена квартиры составляет $2 290 за «квадрат», что больше прошлогоднего показателя на 20%, а дома — $1 520 за кв.м, что превышает значение 2017 года на 12%. Причина роста — уменьшение предложения, сообщает Budapest Business Journal.

На конец марта 2018 года доля квартир по цене ниже $120 000 составляла 48% по сравнению с 63% годом ранее и 53% в январе. Самым дорогим является пятый район Будапешта — здесь средняя стоимость недвижимости составляет $3 680 за кв. м — на 8% больше, чем год назад. Другими популярными местами являются район 13 ($2 470 за кв. м, рост — 22%) и район 11 ($2 570 за кв. м, прирост — 18%).

Если коснуться других крупных городов, средние цены в Дьере поднялись до $1 270 за «квадрат», что на 10% больше, чем год назад. Также довольно высокие ставки — в Кечкемете ($1 210), Веспреме ($1 310), Секешфехерваре ($1 280) и Дебрецене ($1 190).

Параллельно с ростом цен среднее время, необходимое для заключения сделки, снизилось с 96 до 82 дней. В Будапеште продажа жилья занимает от 157 до 142 дней. Быстрее всего покупают квартиры в панельных блоках — примерно за 54 дня в сравнении с 58 днями год назад.

Кстати, судя по рейтингу, Будапешт входит в десятку мест с самым стремительным ростом цен на жилье.