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США передали береговой охране Вьетнама крупную партию оборудования
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США передали береговой охране Вьетнама крупную партию оборудования 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США передает береговой охране Вьетнама оборудование и объекты технического обеспечения стоимостью в 20 миллионов долларов в рамках укрепления партнерских отношений между двумя странами, сообщается в заявлении посольства США в Ханое.
"Трансфер включает в себя инфраструктуру и оборудование стоимостью 20 миллионов долларов, включая тренировочный центр, оборудование для технического обслуживания, подъемник для судов, транспортные средства, навигационный тренажер и шесть новых патрульных катеров быстрого реагирования Metal Shark", — сообщается в заявлении посольства.
Сообщается, что новые патрульные катера помогут пресечь преступления, совершаемые против Вьетнама или рядом с его территорией. Передача оборудования совпадает с визитом во Вьетнам командира береговой охраны США вице-адмирала Фреда Мидгетта.
Как отмечает посольство, официальная передача оборудования — «это еще одна значительная веха в укреплении партнерства между США и Вьетнамом, она демонстрирует поддержку США сильного, процветающего и независимого Вьетнама».
Ранее сообщалось, что США и Вьетнам договорились расширять торговлю и инвестиции и укреплять сотрудничество в области обороны. В марте авианосец ВМС США «Карл Винсон» (Carl Vinson) прибыл в порт вьетнамского города Дананг впервые после окончания войны в 1975 году.
В 2017 году президент США Дональд Трамп побывал в Дананге, где принял участие в саммите АТЭС, после чего направился в Ханой, где у него прошли двусторонние переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.
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