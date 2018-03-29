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Екатеринбург примет участие в акции «Зажги синим», посвященной аутизму
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Екатеринбург примет участие в акции «Зажги синим», посвященной аутизму 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В акции принимает участие «Гринвич», «Пассаж», администрация города, ТЮЗ, Театр балета «Щелкунчик». Также фонарики на пешеходной улице Вайнера будут гореть синим цветом. Он является международным символом аутизма. По словам участников акции, в «Пассажа» синим будут светиться не только буквы (обычный цвет ТЦ), но и все здание, а в «Гринвиче» три прожектора будут светить в разные стороны с использованием синего фильтра. Фасады театров и музеев также украсят синими лентами, флажками и шариками.
В культурных учреждениях города, школах, садиках и кружках пройдут уроки, на которых воспитатели расскажут о людях с аутизмом и о том, как общаться с ними. Также на Плотинке пройдет флэшмоб, на котором будут танцевать люди с аутизмом.
Отметим, что Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма учрежден ООН 18 декабря 2007 года. Акция ежегодно проходит во всем мире 2 апреля. В Екатеринбурге акцию начала проводить администрация города и ассоциация «Особые люди». В этом году она проходит уже в третий раз.
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