Узбекистан и Германия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве на 12,3 млн евро

Ташкент, 29 марта / Синьхуа / — Правительства Узбекистана и Германиим подписали соглашение о финансовом сотрудничестве на 12,3 млн евро, сообщила сегодня пресс-служба узбекского Центрбанка. Документ предусматривает реализацию проектов в сфере здравоохранения. В частности, модернизацию многопрофильных медицинских центров и оснащение специальной лаборатории в рамках проекта борьбы с туберкулезом. На сегодня объем выделенных средств со стороны правительства ФРГ в рамках технического и финансового сотрудничества с 1993 года превысил 341 млн евро. —0—