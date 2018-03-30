Ещё
Узбекистан и Германия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве на 12,3 млн евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узбекистан и Германия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве на 12,3 млн евро 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Ташкент, 29 марта /Синьхуа/ — Правительства Узбекистана и Германиим подписали соглашение о финансовом сотрудничестве на 12,3 млн евро, сообщила сегодня пресс-служба узбекского Центрбанка.
Документ предусматривает реализацию проектов в сфере здравоохранения. В частности, модернизацию многопрофильных медицинских центров и оснащение специальной лаборатории в рамках проекта борьбы с туберкулезом.
На сегодня объем выделенных средств со стороны правительства ФРГ в рамках технического и финансового сотрудничества с 1993 года превысил 341 млн евро. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Китае около 10 проц. ДТП случаются по причине использования мобильного телефона во время вождения Экспериментальное введение в Китае торговли углеродными квотами содействует контролю над выбросами Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 14,70 пункта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ256
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара158
Российские радары не заметили израильских истребителей748
В Волоколамске введут режим ЧС62
Россиянам предрекли потерю работы11
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение