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В волгоградской библиотеке состоится международный флэшмоб Букфейс
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В волгоградской библиотеке состоится международный флэшмоб Букфейс 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградская областная библиотека для молодёжи присоединилась к международному флэшмобу Букфейс.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, суть акции заключается в создании необычных фотографий, где лица людей и другие части тела совмещаются с обложками книг. Чем неожиданнее решение — тем интереснее. Букфейс даёт возможность проявить фантазию, изобретательность и получить оригинальную фотографию. По словам библиотекарей, акция #bookfacefriday призвана популяризировать бумажные версии книг. В ней участвуют издательства, книжные магазины и любители чтения всего мира. Поучаствовать в волгоградском флэшмобе можно в Instagram vobm_vlg. Добавим, акция была придумана сотрудниками Нью-Йоркской публичной библиотеки, которые публиковали в Instagram свои фотографии один раз в неделю, по пятницам. Кстати, отсюда и хэштэг, давший название флэшмобу.
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