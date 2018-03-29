В волгоградской библиотеке состоится международный флэшмоб Букфейс

Волгоградская областная библиотека для молодёжи присоединилась к международному флэшмобу Букфейс.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, суть акции заключается в создании необычных фотографий, где лица людей и другие части тела совмещаются с обложками книг. Чем неожиданнее решение — тем интереснее. Букфейс даёт возможность проявить фантазию, изобретательность и получить оригинальную фотографию. По словам библиотекарей, акция #bookfacefriday призвана популяризировать бумажные версии книг. В ней участвуют издательства, книжные магазины и любители чтения всего мира. Поучаствовать в волгоградском флэшмобе можно в Instagram vobm_vlg. Добавим, акция была придумана сотрудниками Нью-Йоркской публичной библиотеки, которые публиковали в Instagram свои фотографии один раз в неделю, по пятницам. Кстати, отсюда и хэштэг, давший название флэшмобу.