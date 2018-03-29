Магия подсчетов. Знает ли «Газпром» стоимость «Силы Сибири»

«Газпром» прокомментировал сообщения о подорожании своих крупнейших контрактов по строительству экспортного магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири» на 100 млрд рублей, заверив, что говорить о подорожании некорректно.

Эти заверения напомнили об одной пикантной особенности оценки стоимости этого проекта — сумма инвестиций вообще не реагирует на значительные изменения технических параметров газопровода.

Так, информация об инвестиционной программе ПАО «Газпром» сообщает, что протяженность линейной части газопровода стала на треть ниже первоначальной, а установленная мощность газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях сократилась на 7%, но это никак не отразилось на стоимостной оценке инвестиций.

Любопытно сравнение оценок стоимости «Силы Сибири» и «Южного коридора» (расширение Единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»). В 2015 году «Газпром» информировал акционеров и инвесторов, что 1 км новой магистрали в Восточной Сибири будет стоить 246 млн рублей, а 1 км газопровода, проложенного в степях юга России , — более 270 млн рублей (без затрат на сверхмощную КС «Русская» на берегу Черного моря). При этом «Южный коридор», в основном, строился вдоль трасс действующих газопроводов, железных и автомобильных дорог, а большая часть маршрута «Силы Сибири» пролегает на неосвоенных территориях.

Железнодорожные тарифы на доставку труб от российских заводов до станций в Восточной Сибири в разы выше, чем до станций Приволжской и Северо-Кавказской железных дорог. Кроме того, доставка труб на баржах и плетевозах от железнодорожных станций к трассе «Силы Сибири» обходится в десятки раз дороже, чем в Краснодарском крае или Ростовской области . Добавлю, что разница в ценах на стальные трубы в 2011 и 2012 годах была незначительной, а средний курс доллара в январе 2011 году составлял 30,08 рублей и в январе 2012 года — 31,51 рублей.

Стоимость километра «Силы Сибири» в постоянных ценах 2011 или 2012 годах должна быть намного выше, чем километра «Южного коридора». Разумеется, стоимость последнего несуразно высока — в расчете на 1 км российский проект втрое дороже аналогичного газопровода OPAL, построенного в Германии в 2011 году. Теперь в полную стоимость «Южного коридора» нужно включить и затраты на ликвидацию 506 км линейной части, досрочно введенной в строй в 2016 году.

На мой взгляд, столь небрежное отношение руководства «Газпрома» к информации об инвестициях в «Силу Сибири» говорит об отсутствии представлений о реальных затратах на реализацию проекта. После сокращения на треть линейной части «Силы Сибири» стоимость километра повысилась до 371 млн рублей (в ценах на 1 января 2011), но этот показатель так же условен, как и предыдущие цифры. Сколько на самом деле стоит проект, известно только подрядчикам.