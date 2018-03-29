ФСБ задержала членов ОПГ, похитивших нефть на 400 млн рублей

Изначально была обнаружена несанкционированная врезка в нефтепровод Нижневартовск-Курган-Куйбышев, который принадлежит АО «Транснефть-Приволга». Длина отвода от изначального места врезки составил два километра и привел оперативников на территорию нефтебазы ООО УК «Лагуна» в городе Похвистнево

Там обнаружили три емкости-накопителя объемом по две тысячи тонн каждая, в которых суммарно находилось более 500 тонн похищенной нефти. Плюс на территории нефтебазы стоял автобойлер с 28 тоннами нефтепродуктов на общую сумму свыше 11 млн рублей.

Источник в правоохранительных органах сообщает о четырех задержанных членах ОПГ. По предварительным подсчетам, только с начала 2018 года через нефтеврезку удалось похитить более 18,5 тыс. тонн нефти. Ее продавали как на нефтебазы Самарской области , так и в соседние регионы: Оренбургскую и Саратовскую области. Ориентировочный ущерб составляет свыше 400 млн рублей.

Недалеко от «Лагуны» обнаружили еще одну нефтебазу — ООО «Восход», где построили целый завод, с помощью которого преступники развернули незаконное производство по подготовке нефти без лицензии и с многочисленными нарушениями экологических норм.

По данным силовиков, в технологическом процессе были задействованы пять емкостей по 70 тонн, один реактор на 60 тонн, два охладителя по 70 тонн и три емкости по 400 тонн, объединенные в единый производственный цикл.

По оценке специалистов Ростехнадзора , подобный завод способен перерабатывать до трех тысяч тонн нефти в месяц. Сумма незаконно полученного дохода может составлять более 20 млн рублей.