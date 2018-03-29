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ФСБ задержала членов ОПГ, похитивших нефть на 400 млн рублей
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ФСБ задержала членов ОПГ, похитивших нефть на 400 млн рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Изначально была обнаружена несанкционированная врезка в нефтепровод Нижневартовск-Курган-Куйбышев, который принадлежит АО «Транснефть-Приволга». Длина отвода от изначального места врезки составил два километра и привел оперативников на территорию нефтебазы ООО УК «Лагуна» в городе Похвистнево.
Там обнаружили три емкости-накопителя объемом по две тысячи тонн каждая, в которых суммарно находилось более 500 тонн похищенной нефти. Плюс на территории нефтебазы стоял автобойлер с 28 тоннами нефтепродуктов на общую сумму свыше 11 млн рублей.
Источник в правоохранительных органах сообщает о четырех задержанных членах ОПГ. По предварительным подсчетам, только с начала 2018 года через нефтеврезку удалось похитить более 18,5 тыс. тонн нефти. Ее продавали как на нефтебазы Самарской области, так и в соседние регионы: Оренбургскую и Саратовскую области. Ориентировочный ущерб составляет свыше 400 млн рублей.
Недалеко от «Лагуны» обнаружили еще одну нефтебазу — ООО «Восход», где построили целый завод, с помощью которого преступники развернули незаконное производство по подготовке нефти без лицензии и с многочисленными нарушениями экологических норм.
По данным силовиков, в технологическом процессе были задействованы пять емкостей по 70 тонн, один реактор на 60 тонн, два охладителя по 70 тонн и три емкости по 400 тонн, объединенные в единый производственный цикл.
По оценке специалистов Ростехнадзора, подобный завод способен перерабатывать до трех тысяч тонн нефти в месяц. Сумма незаконно полученного дохода может составлять более 20 млн рублей.
Сотрудники УФСБ России по Самарской области продолжают документировать выявленные нарушения, уголовные дела могут в итоге возбудить сразу по нескольким статьям: кража, незаконное предпринимательство и нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
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