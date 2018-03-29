Провайдеры мобильных кошельков из стран Африки, Азии и Латинской Америки подключились к Contact

Платежная система Contact подключила 15 провайдеров мобильных кошельков, работающих в странах Африки, Азии и Латинской Америки, сообщили в пресс-службе системы.

Сальвадор, Эквадор, Эфиопию, Гану, Индонезию, Шри-Ланку, Малави, Уганду и Денежные переводы по системе Contact теперь можно отправлять наличными и через онлайн-платформу в Гватемалу Конго (ДР), Нигерию Непал с последующим зачислением на мобильные кошельки получателей.

«Для отправки перевода достаточно указать ФИО и дату рождения отправителя, а также ФИО и номер мобильного телефона получателя, к которому привязан мобильный кошелек. Выплата переводов доступна в течение 15 минут после отправки. Зачисление перевода осуществляется в долларах США (Сальвадор и Эквадор) и в национальных валютах стран по курсу на дату отправки перевода. Максимальная сумма перевода варьируется от 160 до 2775 долларов США в зависимости от страны», — говорится в релизе.