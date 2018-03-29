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Провайдеры мобильных кошельков из стран Африки, Азии и Латинской Америки подключились к Contact
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Провайдеры мобильных кошельков из стран Африки, Азии и Латинской Америки подключились к Contact 

Банки.ру 1 час назад
Платежная система Contact подключила 15 провайдеров мобильных кошельков, работающих в странах Африки, Азии и Латинской Америки, сообщили в пресс-службе системы.
Денежные переводы по системе Contact теперь можно отправлять наличными и через онлайн-платформу в Гватемалу, Сальвадор, Эквадор, Эфиопию, Гану, Индонезию, Шри-Ланку, Малави, Конго (ДР), Нигерию, Уганду и Непал с последующим зачислением на мобильные кошельки получателей.
«Для отправки перевода достаточно указать ФИО и дату рождения отправителя, а также ФИО и номер мобильного телефона получателя, к которому привязан мобильный кошелек. Выплата переводов доступна в течение 15 минут после отправки. Зачисление перевода осуществляется в долларах США (Сальвадор и Эквадор) и в национальных валютах стран по курсу на дату отправки перевода. Максимальная сумма перевода варьируется от 160 до 2775 долларов США в зависимости от страны», — говорится в релизе.
Сервис поддерживает мобильные кошельки Airtel Money, Dialog, Dompetku, Efectivo Desde Mi Celular, Esewa, Ez Cash, Hellocash, MTN Mobile Money, Paga Wallet, Tigo Money, Vcash и доступен в пунктах системы Contact, расположенных на территории России и стран ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе.
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