В Салехарде в вербное воскресенье пройдет акция «Светлый ангел»

Салехардская и Новоуренгойская епархия совместно с благотворительным фондом «Ямине» организовала акцию «Светлый ангел» в пятый раз.

Педагоги, воспитанники и родители воскресной школы подготовили поделки для продажи. Все творения — расписные яйца, забавные цыплята, баночки для специй из полимерной глины, карандашницы и многое другое — на пасхальную тему. Цены на благотворительной ярмарке чисто символические.