В Салехарде в вербное воскресенье пройдет акция «Светлый ангел» 

Салехардская и Новоуренгойская епархия совместно с благотворительным фондом «Ямине» организовала акцию «Светлый ангел» в пятый раз.
Педагоги, воспитанники и родители воскресной школы подготовили поделки для продажи. Все творения — расписные яйца, забавные цыплята, баночки для специй из полимерной глины, карандашницы и многое другое — на пасхальную тему. Цены на благотворительной ярмарке чисто символические.
Как отметил пресс-секретарь епархии, иерей Сергий, все собранные средства поступят на счет благотворительного фонда «Ямине» для курса реабилитации жительницы Салехарда Евгении Ефремовой, страдающей детским церебральным параличом. Он напомнил, что жители Салехарда в декабре прошлого года собирали средства на реабилитацию тринадцатилетнего жителя города.