Цены на квартиры растут восемь месяцев подряд

В первом квартале 2018 года в Новосибирске средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке квартир выросла на 1,27%. В марте положительная динамика составила 0,24%, цены поднялись до уровня 60,05 тысячи рублей за квадратный метр.

«Средневзвешенная цена условного квадратного метра на рынке вторичного жилья в прошедшем месяце превысила 60 тысяч рублей и достигла уровня лета 2016 года. Положительная динамика наблюдается уже восемь месяцев подряд, с августа прошлого года», — прокомментировал ситуацию руководитель офиса «Жилфонда» Сергей Ежак

В марте однокомнатные квартиры на вторичном рынке Новосибирска подорожали на 0,22% до 61,36 тысячи рублей за «квадрат». «Двушки» прибавили в цене на 0,21% до 59,84 тысячи рублей, «трешки» — на 0,28% до 58,32 тысячи рублей за квадратный метр. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке выросла на 2,20% — с 58,71 до 60,05 тысячи рублей за «квадрат».

«Плавный характер изменения цены позволяет покупателям и продавцам совершать сделки с квартирами в спокойной обстановке, взвешенно и рассудительно принимать решения при выборе вариантов улучшения жилищных условий», — резюмировали в «Жилфонде».