Глобалисты согласны на полмира

Брюсселе прошло не самое масштабное международное собрание, на котором, тем не менее, прозвучали весьма симптоматичные мысли. Конференция была устроена Германским фондом Маршалла, а говорили на ней о судьбе такого мирового явления, как глобализм.

В последнее время в белых одеждах глобализма появилось немало прорех. В Брюсселе решили их заштопать. Самое время, если учесть, что по этому явлению сегодня наносит мощные удары не кто иной, как сам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вышел из Транстихоокеанского партнёрства, из Парижского соглашения по климату, только что ввёл пошлины на металлы и изделия из металлов. Недавно он и вовсе заявил, что в любой момент выйдет из Всемирной торговой организации , если пребывание в ней станет Соединённым Штатам невыгодно и неудобно. Вот с кого нам неплохо бы брать пример.

Напомним, что Транстихоокеанское партнёрство — это попытка создать в регионе некий аналог Европейского союза на его, если так можно сказать, средней стадии: в основном в сфере торговли, но с далеко идущими планами. Сохранится ли вся эта конструкция после выхода из неё Соединённых Штатов, покажет ближайшее время. Трамп же лишний раз подтвердил, что выполняет свои предвыборные обещания. Тем более что он пришёл к выводу: организация оказалась не особо действенной в деле продвижения американских интересов в Азии.

С Парижским соглашением всё ещё проще. Это очередной набор тезисов про глобальное потепление и дополнительные обязательства помимо Киотского протокола. Нами Парижское соглашение подписано, но пока не ратифицировано. Многие вполне авторитетные люди утверждают, что его реализация негативно отразится на нашей экономике. Может быть, и нам последовать примеру Дональда Трампа? Он — бизнесмен и деньги считать умеет. Тем более что далеко не все уверены, что нас ждёт дальнейшее потепление. Есть немало специалистов, считающих, что мы, наоборот, стоим на пороге нового ледникового периода.

Выходки Соединённых Штатов толкают Китай и нас повернуться к внутреннему рынку. У обеих стран он огромен. «Не выходить из соглашения от нас требуют те же страны, чьи торговые ограничения обходятся Америке в триллионы долларов и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в наш критически важный оборонный альянс», — заявил в свойственной ему манере Дональд Трамп. Несколько всё в кучу, но суть очевидна.

Полглобуса — тоже неплохо

КНДР и В Брюсселе признали, что либералы слегка заигрались, что весь мир не принял того, что нёс ему Запад. Создание во второй половине ХХ века институтов по распространению в мире либеральных ценностей себя не оправдало. Отступление социализма в Восточной Европе там и закончилось. Китай с Вьетнамом , а также Лаос Куба от своего исторического выбора не отказались. А Монголия отказалась, скорее, под российским влиянием. У Камбоджи и вовсе особая трагическая судьба, поэтому её мы в расчёт не принимаем.

Либерализм оказался вызовом не только истории и здравому смыслу, но и самой природе человека. На брюссельской конференции признали, что сегодня в Европе и США на марше национализм и популизм. Нашу страну они, конечно, отнесли в разряд авторитарных. Туда же, кстати, и Китай. Но спорить с этим — пустое занятие.

В Брюсселе, как и следовало ожидать, все не одобрили Трампа. Американский сенатор-демократ Крис Мэрфи заявил, что пока президентом Соединённых Штатов остаётся Дональд Трамп, нечего ждать продвижения в мире американских идеалов. Сенатор забыл, что продвижением идеалов обычно занимаются демократы, а прагматики-республиканцы больше сосредоточены на делах домашних. Кстати, у Трампа это получается. Американская экономика растёт на три с половиной процента в год. Глядишь, старина Дональд и на второй президентский срок пойдёт. Он ещё вполне крепкий.

Либерализм оказался вызовом не только истории и здравому смыслу, но и самой природе человека. Прозвучала в Брюсселе и совсем крамольная мысль. Соединённые Штаты вовсе не обязательно будут в ближайшее время географическим центром глобализма. Скорее уж Брюссель с его не любимой многими евробюрократией. И уж совсем забавно — Канада или Австралия . А вот чего вовсе не было сказано, так это, что надо совсем закрывать проект. Перезагрузить — да, но не более того. Глобализм всё-таки дорог.

Нет худа без добра

Ущерб, нанесённый глобализму, означает одну весьма неприятную вещь. В мире перестают действовать международные нормы и правила. Кстати, в политике сейчас происходит то же самое. Американцы вышли из ряда соглашений, и они действовали бы ещё более оголтело. Одна беда — Россия выросла и заявила о себе. В Сирии американцев сдерживает только она.

Вопреки всякому глобализму Трамп развязал экономическую войну с Китаем. Кто в ней выиграет — это ещё бабушка надвое сказала. Выходки Соединённых Штатов толкают Китай и нас повернуться к внутреннему рынку. У обеих стран он огромен. И китайское общество к этому уже готово. Спрос в стране колоссален. Только один пример. В КНР до сих пор действуют ограничения на продажу новых автомобилей. Это ли не резерв?

Не выйдет и посадить Китай на американский сжиженный газ, низкокачественный, дорогой и очень политический. КНР на это не пойдёт. Вот она и объявлена не только соперником, но и врагом Соединённых Штатов.

Кстати. Трамп поднимет цену на нефть

Цена на нефть уже переваливала за 70 долларов. Потом чуть опустилась. Но планку в 70 она уже брала. Тактически нашему Правительству подорожание нефти очень выгодно. Бюджет рассчитан исходя из цены в 40 долларов за баррель. Семьдесят куда как замечательно. Однако стратегически это скверно. С нефтяной иглы мы так никогда не слезем.

Из Соединённых Штатов поступают удивительные вести. Там с огромной скоростью распродают свой кушинг. Кушинг — это городок в Оклахоме. В 2010 году по переписи в нём проживало меньше восьми тысяч человек. В начале прошлого века городок стал центром нефтепереработки. А уже в веке нынешнем — одним из крупнейших торговых хабов сырой нефти. В Кушинге сходятся сразу несколько нефтепроводов и расположены крупные нефтехранилища. Вот почему это слово стало понятием нарицательным, тождественным понятию «стратегические запасы нефти».

Так вот, из США идёт информация о том, что страна экспортирует уже более двух миллионов баррелей нефти в неделю. Зачем бы это? Неужели Штатам так остро понадобились деньги? Деньги, которые они могут эмитировать в неограниченном количестве. Единственное, что можно предположить, — это намерение Дональда Трампа хоть сколько-то сократить государственный долг Соединённых Штатов. Но едва ли сегодня это приоритетная его задача. Ему других забот хватает.

Реальный результат истощения американских стратегических запасов — движение нефти и дальше за отметку в 70 долларов за баррель. Штатам, которые стали страной — экспортёром нефти, это, безусловно, выгодно. Их сланцевая нефть становится рентабельной. На горизонте отметка в 100 долларов за баррель, и она, в общем-то, реальна. Причём реальна уже до конца текущего года.

Для этого прежде всего необходимо продление действия соглашения между странами ОПЕК о сокращении добычи нефти. Напомним, что сейчас самоограничение составляет 600 тысяч баррелей в сутки. К договорённости присоединилась Россия и несколько других нефтедобывающих стран. С момента заключения соглашения цена на нефть начала расти.

Ну и, конечно, своё слово должен сказать Китай — крупнейший в мире потребитель этого топлива. Но пока признаков кризиса в КНР мы не наблюдаем.

Остаётся вопрос: при чём тут Трамп? И в правду ни при чём. Он нефтью не торгует.