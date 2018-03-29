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В Бахрейне число квартир с правом полной собственности вырастет на 70% — прогноз
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В Бахрейне число квартир с правом полной собственности вырастет на 70% — прогноз 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
В исследовании CBRE недвижимость отслеживается с акцентом на шесть секторов, включая Джуффаир, район Сиф и Мухаррак. Предполагается, что в промежутке между 2018 и 2012 годом число квартир с правом полной собственности увеличится на 7 000, что составит 70% от текущего предложения, сообщает Arabian Business.
Цены на апартаменты премиум-класса в востребованных районах набережной и закрытых сообществах выросли с первого квартала 2017 по аналогичный период 2018 года, дойдя до $4 240 за квадратный метр. Тем не менее, цены на рынке начинаются от $1 330 за «квадрат», при этом средняя стоимость продажи — $2 250 за кв.м.
Динамика рынка показывает, что со значительным увеличением поставок жилья с полным правом собственности наряду с небольшим ростом резидентов и слабым спросом цены на квартиры должны снизиться.
Кстати, согласно рейтингу, Бахрейн входит в десятку лучших стран для экспатов.
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