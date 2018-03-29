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Индексы видимого выпуска — что будет, если очистить официальную оценку промпроизводства от «темной материи»?, — Аналитики ВТБ Капитал
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Индексы видимого выпуска — что будет, если очистить официальную оценку промпроизводства от «темной материи»?, — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 37 минут назад
Фото: Прайм
Однако в последнее время вопросов к точности его как индикатора состояния экономической активности становиться все больше. Задержки с публикацией, пересмотры, изменения классификаторов видов экономической деятельности, неопределенность в отношении используемых дефляторов и обширный массив непубликуемых составляющих промышленного производства — его «темная материя» — все это привело к тому, что поиск источников разовых искажающих факторов начал играть главную роль, отодвигая на второй план попытки извлечь из индекса надежные сигналы о состоянии экономики.
Инструменты, предлагаемые для исправления данной ситуации (например, медианный темп роста в обрабатывающей промышленности, который рассчитывает Минэкономразвития), недостаточно прозрачны. Их, в частности, невозможно реплицировать, используя только данные из открытого доступа. Однако мы можем заново «пересобрать» индекс промпроизводства, взяв общедоступные покомпонентные данные выпуска продукции в натуральном выражении и данные о ценах производителей. Действуя таким образом, мы можем построить индекс, основанный на данных о производстве 30% всех категорий продукции обрабатывающих отраслей, включенных в официальный индекс Росстата.
В результате нами было создано семейство Индексов видимого выпуска (ИВВ), одним из представителей которого является ИВВ обрабатывающей промышленности, аналог ИПП обрабатывающих производств, который рассчитывает Росстат.
Индексы ИВВ говорят о том, что российская экономика восстанавливается, что лучше согласуется с картиной, которую рисуют индикаторы спроса. При этом ИВВ менее волатилен, чем индекс Росстата, и полностью прозрачен, что позволяет нам наблюдать изменения в динамике роста как на агрегированном уровне, так и на уровне индивидуальных категорий.
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