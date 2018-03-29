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Обзор индексов: FTSE объявила итоги пересмотра классификации рынков, — Аналитики ВТБ Капитал
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Обзор индексов: FTSE объявила итоги пересмотра классификации рынков, — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 42 минуты назад
Фото: Прайм
Саудовская Аравия будет включена в число развивающихся рынков второго эшелона. Китайские акции класса A и Румыния оставлены в листе ожидания.
Хотя в классификации FTSE развивающиеся рынки подразделяются на первый и второй эшелон, нам неизвестен эффект от перемещения между ними. В связи с этим, на наш взгляд, мы можем говорить просто о включении Саудовской Аравии в число развивающихся рынков. Чтобы обеспечить более плавный переход, включение будет происходить в пять этапов: 10% в марте 2019 г., 15% — в апреле и по 25% — в июне, сентябре и декабре. В результате вес страны в индексе FTSE GEIS должен составить 0,25%, а в FTSE Emerging — 2,7%. Это примерно 0,4x веса Tencent (700 HK), самой «тяжелой» компании развивающихся рынков на данный момент. Согласно нашим расчетам, в результате включения приток инвестиций в акции компаний Саудовской Аравии через индексные фонды Vanguard может составить 3,7 млрд долл. (и будет происходить пропорционально увеличению веса страны на каждом из этапов).
В то же время для других рынков это будет иметь обратный эффект, включающий отток в общей сложности 3,7 млрд долл. Отток из России, в частности, оценивается в 94 млн долл., распределенных пропорционально траншам. На наш взгляд, это не окажет существенного давления на акции.
Кроме того FTSE высказала свое мнение по поводу возможного IPO компании Aramco. Если оно будет проведено после того, как в 2019 г. будет запущен процесс включения, тогда акции Aramco могут войти в состав соответствующего индекса сразу после IPO. Полный вес Aramco может составить половину от предполагаемого в настоящий момент веса Саудовской Аравии (то есть около 1/3 странового веса).
Следующий, и даже более важный этап для включения Саудовской Аравии в число развивающихся рынков — пересмотр статуса рынков агентством MSCI (результаты будут представлены в июне) Пересмотр статуса Саудовской Аравии также включен в повестку: страна помещена в лист ожидания, и в настоящий момент MSCI проводит консультации по этому вопросу с представителями инвестиционного сообщества. По данным MSCI, Саудовская Аравия соответствует всем критериям для включения. Тем не менее всегда есть риск, что MSCI отложит включение, если инвесторы посчитают, что еще слишком рано судить об устойчивости рыночных реформ. Схема включения (разрыв между траншами, если таковые будут, а также потенциальные факторы включения) также неизвестна.
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