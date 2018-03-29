Цены на новостройки в Самаре на 16% ниже, чем на вторичное жилье

Исследование показало, что новостройки дешевле «вторички» в большинстве городов — в феврале 2018 года в 54 из 70 городов с населением более 250 тыс. человек 1 кв. м жилья в новостройках был дешевле, чем на вторичном рынке.

Самый большой разрыв между ценами на «вторичку» и новые квартиры — в Саратове , где квадратный метр в новостройке почти на 25% дешевле, чем на вторичном рынке. Во Владимире метр в новостройке стоит на 23% меньше, чем во вторичной квартире. Третье место этого рейтинга заняла Тула с разницей 19,8%, четвертое — Севастополь (-19,7%), замкнул пятерку Подольск (-18%).