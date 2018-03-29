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Цены на новостройки в Самаре на 16% ниже, чем на вторичное жилье
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Цены на новостройки в Самаре на 16% ниже, чем на вторичное жилье 

Волга Ньюс 43 минуты назад
Исследование показало, что новостройки дешевле «вторички» в большинстве городов — в феврале 2018 года в 54 из 70 городов с населением более 250 тыс. человек 1 кв. м жилья в новостройках был дешевле, чем на вторичном рынке.
Самый большой разрыв между ценами на «вторичку» и новые квартиры — в Саратове, где квадратный метр в новостройке почти на 25% дешевле, чем на вторичном рынке. Во Владимире метр в новостройке стоит на 23% меньше, чем во вторичной квартире. Третье место этого рейтинга заняла Тула с разницей 19,8%, четвертое — Севастополь (-19,7%), замкнул пятерку Подольск (-18%).
В Самаре разрыв между стоимостью первичного и вторичного жилья менее существенный — всего 15,9%, по этому показателю наш город занял в списке десяток место. Согласно исследованию, 1 кв. м вторичного жилья в Самаре стоит 58,1 тыс. руб., а 1 кв. м «первички» — 48,9 тыс. рублей.
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