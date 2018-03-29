Задолжавший полмиллиона долларов американец пошел плавать и исчез

США в океане пропал задолжавший полмиллиона долларов алиментов риелтор. Как сообщает региональная версия портала ABC News, мужчина отправился кататься на сапсерфе и исчез.

52-летнего Константина Теохариса (Constantine Theoharis) последний раз видели 20 марта, выходящим из дома в городе Форт-Лодердейл , штат Флорида, около половины седьмого утра. Он нес с собой синий сапсерф и направлялся к океанскому побережью.

По словам Криса Дэмиана (Chris Damian), двоюродного брата Теохариса, мужчина находился в депрессии из-за развода и алиментов, однако «не думал о самоубийстве». Он предполагает, что долги могли заставить его покинуть страну, так как вскоре его должны были наказать за неуплату. Дэмиан добавил, что его родственник не выходил на связь с членами семьи с 18 марта, хотя до этого общался с ними по телефону каждый день. и назвал его опытным сапсерфером и хорошим пловцом.

Брат пропавшего Рик отметил, что Константин оставил дома кошелек, телефон, ключи и документы. «Надеюсь, что у него не случился сердечный приступ и он не утонул, в последнее время он много нервничал», — добавил он, отметив, что американцу приходилось заботиться о старых родителях, страдающих слабоумием. Дядя пропавшего предположил, что племянник мог покончить жизнь самоубийством, так как, помимо сапсерфа, он взял с собой дайверскую маску и утяжеляющий пояс для погружения.

Теохарис был в разводе с 2008 года и за это время задолжал более 549 тысяч долларов (около 31,6 миллиона рублей). Последний раз он платил бывшей жене в августе 2014 года.

Сапсерфинг — водный вид спорта, в котором серфер стоит на доске и гребет веслом.