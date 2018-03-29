Ещё
Задолжавший полмиллиона долларов американец пошел плавать и исчез
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задолжавший полмиллиона долларов американец пошел плавать и исчез 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В США в океане пропал задолжавший полмиллиона долларов алиментов риелтор. Как сообщает региональная версия портала ABC News, мужчина отправился кататься на сапсерфе и исчез.
52-летнего Константина Теохариса (Constantine Theoharis) последний раз видели 20 марта, выходящим из дома в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, около половины седьмого утра. Он нес с собой синий сапсерф и направлялся к океанскому побережью.
По словам Криса Дэмиана (Chris Damian), двоюродного брата Теохариса, мужчина находился в депрессии из-за развода и алиментов, однако «не думал о самоубийстве». Он предполагает, что долги могли заставить его покинуть страну, так как вскоре его должны были наказать за неуплату. Дэмиан добавил, что его родственник не выходил на связь с членами семьи с 18 марта, хотя до этого общался с ними по телефону каждый день. и назвал его опытным сапсерфером и хорошим пловцом.
Брат пропавшего Рик отметил, что Константин оставил дома кошелек, телефон, ключи и документы. «Надеюсь, что у него не случился сердечный приступ и он не утонул, в последнее время он много нервничал», — добавил он, отметив, что американцу приходилось заботиться о старых родителях, страдающих слабоумием. Дядя пропавшего предположил, что племянник мог покончить жизнь самоубийством, так как, помимо сапсерфа, он взял с собой дайверскую маску и утяжеляющий пояс для погружения.
Теохарис был в разводе с 2008 года и за это время задолжал более 549 тысяч долларов (около 31,6 миллиона рублей). Последний раз он платил бывшей жене в августе 2014 года.
Сапсерфинг — водный вид спорта, в котором серфер стоит на доске и гребет веслом.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания136
Британию встревожила российская «Мертвая рука»410
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура105
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»7
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение