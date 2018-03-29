От «эконома» до «праздника»: вместе с родителями Екатеринбурга составили смету выпускного в садике

Материал о том, сколько родители Екатеринбурга тратят на проведение выпускного в детском саду, получил большой отклик от читателей. Оказалось, что слишком экономными вариантами довольны далеко не все. Опрос показал, что большинство готово потратить на выпускной по 3–5 тысяч рублей. А в своих письмах и комментариях родители подробно рассказали о статьях расходов на проведение праздника. На их основе мы составили три сметы, которые подойдут для разных бюджетов.

Возможно, кому-то эти сметы помогут спланировать свои расходы.

Ни украшения зала, ни торта

Самые экономные родители умудрились уложиться в 2 тысячи рублей, включив в эту сумму подарки воспитателям и фотоальбомы. Правда, не все оказались рады такому экономному бюджету.

«Решила поделиться нашими затратами на утренник (потому что выпускным это и не назовёшь), которые, наверное, могут войти в книгу Гиннесса. Собирали в садик на выпускной по 2 тысячи рублей, в которые вошли 850 рублей — сам выпускной и 1200 рублей — альбомы. У нас, наверное, самый экономный выпускной получается, хуже уже и не знаю, где будет. Родители посчитали, что детям ничего не надо: ни украшения зала, ни подарков, ни торта, ни аниматоров, даже цветов не будет… вообще ничего. Я, конечно, другого мнения, но против большинства не попрёшь… Очень обидно, что дети останутся без праздника», — написала читательница Жанна.

Выпускной оптом

По словам другой читательницы, их прямо в садике предупредили, чтобы никаких излишеств не было — даже покупать «принцессочные» платья девочкам запретили.

— В садике предупредили строго: никаких платьев суперпышных и супердлинных, без дорогих подарков, подарки только в частном порядке, — рассказала она.

В итоге родительский комитет уложил все расходы в 1815 рублей с ребенка, но сумму округлили до 2 тысяч рублей.

Вот что в нее входит:

— фотопапка — при заказе до конца марта спеццена 920 рублей; — подарок — набор канцтоваров и подарочная коробка — 592 рубля (дешевле, потому что по оптовым ценам брали вместе на две группы); — подарок детскому саду (два стенда по себестоимости от фирмы родителя) — 3 тысячи рублей; — подарок двум воспитателям — 3 тысячи * 2 = 6 тысяч рублей; — подарок первой воспитательнице — 1 тысяча рублей; — сок — 400 рублей; — бисквиты — 500 рублей; — цветы (букет воспитателям, остальным — по три цветочка) — 5 тысяч рублей; — украшение зала — 2 тысячи рублей (совместно с другой группой).

Благодарности распечатают бесплатно родители.

На кафе родители не стали тратиться, решив, что дети и без него устанут.

Вариант «эконом» и вариант «праздник»

Как рассказал Е1.RU читатель Дмитрий, чтобы смета устроила всех, в их группе предложили два варианта бюджета.

— Родительского комитета у нас нет, поэтому инициативная группа родителей совместно с воспитателем садика предложили празднование выпускного с разделением в вариантах «эконом» и «праздник». «Эконом» празднует в садике до 18:00, а вариант «праздник» остается продолжать праздновать после 18:00, — написал Е1.RU Дмитрий.

Он расписал подробную смету:

— вариант «эконом» — 1,4 тысячи рублей на фотоальбом + 1,5 тысячи рублей на основные нужды до 18:00 = 2,9 тысячи рублей; — вариант «праздник» — 4 тысячи рублей на фотоальбом + 1,5 тысячи рублей на основные нужды до 18:00 + 4,5 тысячи рублей на продолжение празднования после 18:00 = 10 тысяч рублей.

Расклад денег на основные нужды:

1) цветы: 3 * 600 рублей (большие букеты), 15 * 320 рублей (маленькие букеты) + доставка + оформление = 7 тысяч рублей; 2) шарики для запуска в небо: 34 * 30 рублей = 1020 рублей; 3) подарки преподавателям: 15 * 500 рублей (работникам садика) + 2 * 5 тысяч рублей (нянечке и заведующей) + 1 * 10 тысяч рублей (воспитателю) = 27,5 тысячи рублей.

Всего получается 35 520 рублей — по 1,5 тысячи рублей на каждого из 24 человек. Эту сумму просят сдать всех (все включено и для тех, кто празднует до 18:00).