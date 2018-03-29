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Нижегородцам вручили призы на своевременную оплату счетов за отопление
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Нижегородцам вручили призы на своевременную оплату счетов за отопление 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В администрации Нижнего Новгорода подвели итоги акции компании «Теплоэнерго» «Генератор тепла». Победителям вручили путевку в лето и 404 тысячи рублей. В акции участвовали потребители, которые вовремя и в полном объеме оплачивали отопление и горячую воду в 2017 году.
Главный приз — путевку в лето — получила нижегородка Любовь Барышкова. Она призналась, что никому не говорила о своем выигрыше, так как до последнего не верила, что такое возможно.
«Поощряя добросовестных плательщиков, «Теплоэнерго» стимулирует горожан ответственно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Считаю, что опыт компании нужно взять на вооружение всем ресурсоснабжающим предприятиям и домуправляющим компаниям», — отметил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Иван Носков, помогавший определить победителей вна финальном этапе акции.
По словам представителя компании Александра Котельникова, акция «Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя!» позволила существенно улучшить платежную дисциплину нижегородцев: более 2/3 потребителей оплачивают услуги вовремя — до 10 числа следующего месяца.
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