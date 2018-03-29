Нижегородцам вручили призы на своевременную оплату счетов за отопление

В администрации Нижнего Новгорода подвели итоги акции компании «Теплоэнерго» «Генератор тепла». Победителям вручили путевку в лето и 404 тысячи рублей. В акции участвовали потребители, которые вовремя и в полном объеме оплачивали отопление и горячую воду в 2017 году.

Главный приз — путевку в лето — получила нижегородка Любовь Барышкова. Она призналась, что никому не говорила о своем выигрыше, так как до последнего не верила, что такое возможно.

«Поощряя добросовестных плательщиков, «Теплоэнерго» стимулирует горожан ответственно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Считаю, что опыт компании нужно взять на вооружение всем ресурсоснабжающим предприятиям и домуправляющим компаниям», — отметил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Иван Носков , помогавший определить победителей вна финальном этапе акции.

По словам представителя компании Александра Котельникова, акция «Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя!» позволила существенно улучшить платежную дисциплину нижегородцев: более 2/3 потребителей оплачивают услуги вовремя — до 10 числа следующего месяца.