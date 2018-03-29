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Нижегородка получила путевку в лето за оплаченные счета
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Нижегородка получила путевку в лето за оплаченные счета 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Победители акции «Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя» от «Теплоэнерго» — 25 нижегородцев получили денежные сертификаты на сумму от 1 до 15 тысяч рублей. Еще одна нижегородка Любовь Барышкова выиграла путевку в жаркие страны. Церемония награждения состоялась 29 марта в зале совещаний городской думы Нижнего Новгорода.
Розыгрыш среди добросовестных плательщиков прошел 8 февраля. При помощи генератора случайных чисел были определены 26 счастливчиков.
Победительница акции Любовь Барышникова отметила, что победа стала для нее неожиданным, но очень радостным событием.
«Пока не решила, куда поедут отдыхать. Сначала нужно посоветоваться с детьми», — отметила Барышникова в ходе церемонии награждения.
Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников в свою очередь поздравил всех финалистов акции с заслуженной победой. Он сообщил, что акция «Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя», которая проводится с 2014 года, в текущем году проводиться не будет, однако «Теплоэнерго» подготовил две новые акции.
«На данный момент число ответственных потребителей услуг в Нижнем Новгороде стабилизировалось на уровне 62%. Поэтому акцию «Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя» мы объявляем закрытой. Но запускаются новые акции. В рамках первой потребителям, у которых образовалась задолженность, мы предоставим возможность оплатить долг без процентов. Вторая акция будет направлена на поощрение председателей многоквартирных домов, которые помогают нам бороться с задолженностями», — сказал Котельников.
Ранее сообщалось, что выигравший Lada Xray нижегородец раскрыл секрет успеха.
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