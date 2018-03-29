Исследование: Рекордное потребление кондитерских изделий в РФ зафиксировано в 2017 г.

Рекордное потребление кондитерских изделий в России зафиксировано в 2017 г. — 24,5 кг в год на человека. Расходы на сладости в России в 2017 г. превысили 7 тыс. руб. в год на человека. Об этом сообщили в Центре исследований кондитерского рынка.

«Расходы россиян на кондитерские изделия в 2017 г. составили 7 тыс. 97 руб. на человека в год. Они оказались немного выше прогнозов, которые делались в конце предыдущего года в районе 6 тыс. 950-7 тыс. руб. в год на человека. Потребление кондитерских изделий в 2017 г. составило рекордные 24,5 кг в год на человека», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по итогам прошлого года, в структуре трат на сладости самую большую долю занимают шоколад и шоколадные кондитерские изделия — в 2017 г. на них приходится 38%. При этом потребление по итогам 2017 г. составило 5 кг в год на человека. «Шоколадные кондитерские изделия остаются самыми дорогими, но и одними из самых популярных видов сладостей в России. С 2013 г. доля расходов на шоколадные кондитерские изделия выросла с 32% до 38% в 2017 г. Однако шоколад и конфеты — это еще и самый подорожавший вид сладкого, в течение 2015-2016 гг. эти категории подорожали в среднем по стране на 35-60%», — отметили в пресс-службе.

Доля расходов на мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения (печенье, вафли, пряники, кексы, рулеты и так далее) составила 24% в 2017 г. «Этот вид сладостей остается, пожалуй, наиболее популярным в „сладком“ рационе россиян и в 2017 г. он был в лидерах по объемам потребления — в конце прошлого года оно составило 9,6 кг в год на человека в среднем, против 9,5 кг в год в конце 2016 г. Мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения являются и наиболее доступной категорией сладостей — стоимость 1 кг этого вида сладостей была в 2017 г. в диапазоне 130-240 руб.», — добавили в пресс-службе.

Доля трат на торты с пирожными и прочие мучные кондитерские изделия недлительных сроков хранения от общих расходов на сладости составила 11%, доля расходов на сахаристые кондитерских изделия и карамель в 2017 г. составила 27%.

Отмечается также, что больше всего на сладости в стране тратят жители Центрального федерального округа — около 8 тыс. 600 руб. в год на человека. При этом подчеркивается, что в ЦФО находятся Москва Московская область , которые влияют на общую картину из-за значительно более высоких цен, чем в среднем по округу, а также из-за более высоких объемов потребления шоколадных кондитерских изделий, чем в среднем по стране. Также на первых местах по тратам на кондитерские изделия жители Северо-Западного (6 тыс. 890 руб. в год на человека) и Южного федеральных округов (6 тыс. 830 руб. в год на человека).