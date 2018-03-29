Восьмиклассники приняли участие в благотворительной акции

В рамках школьного проекта «Милосердие» 8 класс «А» (классный руководитель Ерохина Н. П.) принял участие в акции по сбору средств гигиены, канцтоваров, книг и одежды для нуждающихся. Об этом сообщается на сайте школы № 1354.