Восьмиклассники приняли участие в благотворительной акции 

В рамках школьного проекта «Милосердие» 8 класс «А» (классный руководитель Ерохина Н. П.) принял участие в акции по сбору средств гигиены, канцтоваров, книг и одежды для нуждающихся. Об этом сообщается на сайте школы № 1354.
Благотворительная акция проходила несколько недель и, наконец, собранные вещи ребята отвезли в храм Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Там ребят ждал чай в трапезной, а позже работники храма провели для них экскурсию, которая помогла прикоснуться не только к истории старинного храма, но и к истории родного города. Храм расположен в центре Москвы рядом с Домом художника и Домом композитора и является приходским храмом для московской интеллигенции. Ребят тепло поблагодарили за благотворительность.