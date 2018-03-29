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Восьмиклассники приняли участие в благотворительной акции
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Восьмиклассники приняли участие в благотворительной акции 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В рамках школьного проекта «Милосердие» 8 класс «А» (классный руководитель Ерохина Н. П.) принял участие в акции по сбору средств гигиены, канцтоваров, книг и одежды для нуждающихся. Об этом сообщается на сайте школы № 1354.
Благотворительная акция проходила несколько недель и, наконец, собранные вещи ребята отвезли в храм Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Там ребят ждал чай в трапезной, а позже работники храма провели для них экскурсию, которая помогла прикоснуться не только к истории старинного храма, но и к истории родного города. Храм расположен в центре Москвы рядом с Домом художника и Домом композитора и является приходским храмом для московской интеллигенции. Ребят тепло поблагодарили за благотворительность.
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