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Инвесторы ждут ясности с регулированием технологического сектора США, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Инвесторы ждут ясности с регулированием технологического сектора США, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В минус он ушел во многом из-за снижения котировок Amazon, занимающего в индексе большую долю. Акции онлайн-ритейлера потеряли 4,38% на фоне появившихся слухов об ужесточении регулирования электронной коммерции. Энергетический сектор упал на 2% из-за снижения нефтяных котировок после выхода данных о запасах в США. Наибольший рост зафиксирован в защитных секторах потребительских товаров и телекоммуникационных услуг.
Доллар США укрепился по отношению к основным валютам. В паре с евро он повысился с 1,2308 до 1,2402.
Акции Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) вчера обвалились на 7,67%, до минимума за год, на фоне усиливающихся проблем с ликвидностью и начала расследования Национальным советом по безопасности транспорта инцидента недельной давности, в результате которого самоуправляемый автомобиль насмерть сбил пешехода.
Накануне пасхальных выходных сильных движений на рынке мы не ждем. На фондовых площадках присутствует неопределенность относительно возможного усиления регулирования для технологических компаний. Пока по этому вопросу не будет ясности, на возвращение стабильной позитивной динамики рассчитывать не приходится. Появились разговоры о том, что президент Трамп подумывает об ужесточении правил электронной торговли. Инвесторы могут фиксировать позиции перед длинными выходными, поэтому на закрытии сессии индексы, вероятно, уйдут в небольшой минус, в частности, S&P500 снизится на 0,3%, до 2595 пунктов.
Из важной экономической статистики выделим данные по ценовому индексу расходов на личное потребление и количеству первичных заявок на пособие по безработице. Оба показателя являются ориентиром для ФРС при определении дальнейшей денежно-кредитной политики. Мы ожидаем, что данные окажутся на уровне ожиданий, не вызвав у участников торгов опасений о более быстром повышении ставок.
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