Больше всего за 3 года жилье подешевело в Люберцах

За три последних года среди подмосковных городов сильнее всего жилье подешевело в Люберцах , говорится в исследовании компании «Миэль» . Квадратный метр в этом городе с 2015 года снизился в цене на 17,2%. За последний год падение составило 8,2%. Заметно снизилась цена предложения и в Королеве — на 16% с апреля 2015 года, на 4,8% с марта 2017-го. На третьем месте среди самых дешевеющих городов — Котельники , где жилье за три года стало дешевле на 15,8%, а за год — на 3,6%. Падение цен наблюдается в большинстве подмосковных городов. По словам специалистов, главные факторы, которые влияют на цены, — давление новостроек и общее снижение покупательской активности.