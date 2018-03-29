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Больше всего за 3 года жилье подешевело в Люберцах
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Больше всего за 3 года жилье подешевело в Люберцах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
За три последних года среди подмосковных городов сильнее всего жилье подешевело в Люберцах, говорится в исследовании компании «Миэль». Квадратный метр в этом городе с 2015 года снизился в цене на 17,2%. За последний год падение составило 8,2%.
Заметно снизилась цена предложения и в Королеве — на 16% с апреля 2015 года, на 4,8% с марта 2017-го. На третьем месте среди самых дешевеющих городов — Котельники, где жилье за три года стало дешевле на 15,8%, а за год — на 3,6%.
Падение цен наблюдается в большинстве подмосковных городов. По словам специалистов, главные факторы, которые влияют на цены, — давление новостроек и общее снижение покупательской активности.
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